تعطل مواقع إلكترونية لشركات كبرى وبنوك حول العالم.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت العديد من المواقع الإلكترونية لشركات طيران وبنوك وشركات تكنولوجيا، انقطاعات كبرى في الخدمة اليوم الخميس.

وتصدرت دلتا إيرلاينز وكوستكو هول سايل وأمريكان إكسبريس، الشركات التي تعرضت لانقطاع خدماتها الإلكترونية الليلة.



وهذه ثالث واقعة من نوعها في خلال شهرين فحسب بعد أن شهدت مواقع للتواصل الاجتماعي ومواقع حكومية وإخبارية على الإنترنت حول العالم انقطاعات في الخدمة في يونيو/ حزيران.

وأشارت بعض التقارير حينها إلى خلل فني في شركة (فاستلي) المزودة لخدمات خوادم سحابية في الولايات المتحدة.

وأصدرت شركة أكاماي تكنولوجيز تحذيرا بشأن قصور في خدمة (إيدج دي.إن.إس) وأشارت إلى "عطل جزئي" في موقعها الإلكتروني وقالت إنها تحقق في الأمر.

ووفقا لموقع (داون-ديتكتور) الذي يرصد الأعطال في شبكات الإنترنت وخدمات المواقع فقد أظهرت بلاغات من مستخدمين وجود نحو أربعة آلاف مشكلة في موقع شركة (إير-بي.إن.بي) للحجوزات كما أبلغ نحو 1800 مستخدم لموقع (هوم ديبوت) عن مواجهة مشكلات.