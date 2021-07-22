أقوى جوازات السفر العربي في 2021.. الإمارات الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عربياً كأقوى جواز سفر يتيح الوصول إلى 175 دولة حول العالم دون تأشيرة مسبقة.

كما جاءت في المركز الـ15 عالمياً، متقدمة على عدد كبير من الدول، في أحدث تقرير صادر عن مؤشر "هنلي باسبو" الذي يغطي 199 جواز سفر لعام 2021.



وجاء جواز السفر القطري ثانيا حيث يمكن الدخول إلى 97 دولة بدون فيزا.

ثم جواز السفر الكويتي الذي يمكن مواطني دولة الكويت الدخول إلى 96 دولة دون تأشيرة مسبقة.

تلاه جواز السفر البحريني الذي يمكن لمواطني دولة البحرين الدخول إلى 83 دولة بدون فيزا.

ثم جواز السفر العماني الذي يمكن لمواطني دولة عمان الدخول إلى 80 دولة بدون فيزا.

جواز السفر السعودي

تلاه جواز السفر السعودي الذي يمكن للسعوديين الدخول إلى 79 دولة بدون فيزا.

أعقبه جواز السفر المغربي الذي يمكن للمغاربة الدخول إلى 64 دولة بدون فيزا.

ثم جواز السفر الموريتاني الذي يمكن للموريتانيين الدخول إلى 60 دولة بدون فيزا.

تلاه جواز السفر الجزائري ويمكن للجزائريين الدخول إلى 53 دولة بدون فيزا، ثم جواز السفر الأردني الذي يمكن للأردنيين الدخول إلى 51 دولة بدون فيزا.

أعقبه جواز السفر المصري ويمكن للمصريين الدخول إلى 51 دولة بدون فيزا، تلاه في الترتيب جواز السفر اللبناني ويمكن للبنانيين الدخول إلى 41 دولة بدون فيزا.

جوازات سفر محدودة

ثم جواز السفر السوداني ويمكن للسودانيين الدخول إلى 41 دولة بدون فيزا، تلاه جواز السفر الليبي ويمكن لليبيين الدخول إلى 40 دولة بدون فيزا.

تلاه جواز السفر الفلسطيني ويمكن للفلسطينيين الدخول إلى 37 دولة بدون فيزا، ، أعقبه جواز السفر اليمني ويمكن لليمنيين الدخول إلى 33 دولة بدون فيزا.

وتذيل القائمة جواز السفر السوري ويمكن للسوريين الدخول إلى 29 دولة بدون فيزا، وفي المركز الأخير جاء جواز السفر العراقي ويمكن للعراقيين الدخول إلى 28 دولة بدون فيزا.

يذكر أن المؤشر يعتمد على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا»، ويجري تحديثه على مدار العام.