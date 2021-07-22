شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مفيدة للمصابين بالبهاق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البهاق هو حالة جلدية تظهر فيها بقع بيضاء على جزء من الجلد، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي جيد في تجنب تطور المرض وتعزيز عودة التصبغ ، مما يؤدي إلى لون البشرة الطبيعي، في التقرير التالى نرصد الأطعمة التي يجب على الأشخاص المصابين بالبهاق تناولها وأخرى يجب تجنبها، وفقا لما نشر عبر موقع boldsky.

أغذية يجب على المصابين بالبهاق تناولها 1. الفواكه: مثل الموز، والتفاح، والجوافة، والمانجو، والمشمش والتين والأفوكادو والبطيخ.

2. خضراوات:بطاطس ، والفلفل الأحمر، القرنبيط ، والسبانخ، والفاصوليا الخضراء، والبنجر، والجزر، والفجل.



التين المجفف

3. الفواكه المجففة: التين المجفف والتمر.

الأطعمة التي يتم تناولها من حين لآخر

يجب تناول هذه الأطعمة مرة أو مرتين في الأسبوع ، فقط إذا كان البهاق منتشرا بشكل خفيف، الدجاج (اللحوم الخالية من الدهون مثل صدور الدجاج)، منتجات الألبان، والآيس كريم، والبيض.

الأطعمة التي يجب تجنبها لدى المصابين بالبهاق

1-الكركم.

2- السمك.

3- العنب.

4- المخللات.

5- البرتقال.

6- اللحوم الحمراء.

7- الرمان.

8- القهوة.

9- المواد الغذائية المصنوعة من الشوكولاتة.