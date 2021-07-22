المفوضية الأوروبية: 200 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تلقوا طعومهم بالكامل ضد كورونا

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن 200 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تلقوا طعومهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد أي أكثر من نصف السكان الراشدين.



وقالت متحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت في مؤتمر صحافي إن هذا العدد يمثل نسبة 54,7% من الراشدين" الملقحين بالكامل، عبر حصولهم على الجرعتين المطلوبتين أو على جرعة واحد من لقاح جونسون آند جونسون.

وأضافت " لدينا 68,4% من الراشدين في الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعتهم الأولى.

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت في العاشر من يوليو الحالي أن الاتحاد الأوروبي يملك ما يكفي من الجرعات لتلقيح ما لا يقلّ عن 70% من السكان الراشدين هذا الشهر.