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المفوضية الأوروبية: 200 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تلقوا طعومهم بالكامل ضد كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن 200 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تلقوا طعومهم بالكامل ضد أي أكثر من نصف السكان الراشدين.

 

وقالت متحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت في مؤتمر صحافي إن هذا العدد يمثل نسبة 54,7% من الراشدين" الملقحين بالكامل، عبر حصولهم على الجرعتين المطلوبتين أو على جرعة واحد من لقاح جونسون آند جونسون.

 

وأضافت " لدينا 68,4% من الراشدين في الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعتهم الأولى.

 

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت في العاشر من يوليو الحالي أن الاتحاد الأوروبي يملك ما يكفي من الجرعات لتلقيح ما لا يقلّ عن 70% من السكان الراشدين هذا الشهر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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