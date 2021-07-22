شكرا لقرائتكم خبر عن حارقات الدهون وفقدان الوزن.. تعرف على الآثار الجانبية لمكملات الرجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الناس على مكملات الدهون أو مكملات إنقاص الوزن للتخلص من الوزن الزائد، من الفوائد إلى الآثار الجانبية، يُشار إلى أى مكمل غذائى أو عنصر ذى صلة يدعي أنه يحرق الدهون الزائدة من جسمك باسم حارق الدهون.

وفقا لتقرير موقع "healthsite" أنه بعد التقدم فى العمر خاصة بعد ااأربعين ، يتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم ونميل إلى زيادة الوزن، لذلك ، يميل الناس إلى تناول مكملات حرق الدهون لتجنب الدهون الزائدة، يتم تناول مكملات الدهون لتحسين أو زيادة التمثيل الغذائي ، أو تقليل امتصاص الدهون ، أو مساعدة الجسم على حرق المزيد من الدهون لتحويلها إلى طاقة".

في حين أن بعض محارق الدهون تحدث بشكل طبيعي ، فإن البعض الآخر عبارة عن مكملات أو حبوب قد تكون غير فعالة في أحسن الأحوال أو خطيرة في أسوأ الأحوال.

الآثار الجانبية لحرق الدهون الاصطناعية الحساسية:بعض الأعراض الشائعة للحبوب هي حساسية الجلد ، والحكة ، واضطراب المعدة ، وما إلى ذلك.





الأرق أو قلة النوم:تعمل المنشطات (الكافيين) الموجودة في حارقات الدهون على تغيير أنماط النوم التي يمكن أن تزيد أيضًا من معدل ضربات القلب ، مما يؤدي إلى الحرمان من النوم .





ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن تؤدي نتيجة عملية التمثيل الغذائي السريع إلى ضخ القلب بشكل أسرع مما ينبغي مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.





التغيير السلوكي:من الشائع أيضًا أن ترى تقلبات المزاج ، ارتفاع في مستويات القلق ، ارتفاع ضغط الدم ، الاضطرابات العاطفية ، التهيج ، العدوانية ، والعصبية.





مشاكل المعدة:يمكن أن تؤدي حرق الدهون إلى مشاكل في المعدة مثل الغازات أو الانتفاخ والإسهال والإمساك ومشاكل أخرى تتعلق بحركة الأمعاء وأحيانًا البراز الأسود مع نزيف المستقيم.





مشاكل الكلى:زيادة البروتين في هذا الطعام يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكلى .

نقص المغذيات: قد يؤدي الاستهلاك الزائد للكافيين أو التانين إلى نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين ب 12 والحديد وما إلى ذلك.

المصادر الطبيعية للدهون يمكنك الاختيار بدلا من ذلك مادة الكافيينيمكن أن يساعد في زيادة التمثيل الغذائي ومساعدة الجسم على حرق المزيد من الدهون.





مستخلص الشاي الأخضركما أنه غني بالكافيين و polyphenol epigallocatechin gallate الموجود في مستخلص الشاي الأخضر يساعد على حرق الدهون.





الألياف القابلة للذوبانسيمتص هذا الماء في الجهاز الهضمي ويشكل مادة لزجة شبيهة بالهلام تساعد على تقليل مستويات هرمون الجوع جريلين.





خل حمض التفاحوهي مصنوعة عن طريق سحق التفاح وتخمير عصير التفاح. يساهم حمض الخليك في إنقاص الوزن. يقلل استهلاك خل التفاح أيضًا من الشهية. يؤدي انخفاض الجوع إلى استهلاك سعرات حرارية أقل ويساهم في النهاية في انقاص الوزن.