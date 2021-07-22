فوائد لحوم الضأن على سفرة عيد الأضحى.. غنية بالفيتامينات والمعادن

مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية

يستهلك معظم الناس الكثير من أوميجا 6 ويعانون نقصا فى أوميجا 3، أحماض أوميجا 3 لها تأثيرات مضاد للالتهابات،، ولحوم الضأن مصدر غني بأحماض أوميجا 3.

مصدر هام للحديد

تحتوي العديد من الأطعمة المختلفة على الحديد وهو موجود في السبانخ واللفت، والموز والطماطم، ومع ذلك، مثلما تختلف قابلية هضم البروتين، لا يصنع كل الحديد بنفس الطريقة، عندما يتعلق الأمر بالهضم والامتصاص، يمكننا امتصاص ما يقرب من 15-35% من حديد الهيم الموجود في الأطعمة الحيوانية وعلى رأسها لحوم الضأن.



لحوم الضان