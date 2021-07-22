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شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لحوم الضأن على سفرة عيد الأضحى.. غنية بالفيتامينات والمعادن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشتهر عيد الأضحى المبارك بتناول مأكولات اللحوم وخاصة الضأن، ولحوم الضأن غنية بالعناصر الغذائية والبروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أن لحوم الضأن تمد الجسم بحاجته من الأحماض الدهنية، وتحتوى أيضا على حمض الأوليك.
فى التقرير التالى نتعرف على فوائد لحوم الضأن، وفقا لما نشر فى موقع nutritionadvance
لحوم الضأن مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومنها فيتامين ب 12 والمهم لتكوين الدم، ووظائف الدماغ فالأطعمة المشتقة من الحيوانات غنية بهذا الفيتامين، في حين أن الوجبات النباتية تفتقر إليها ونقصها قد يسبب فقر الدم والأضرار العصبية.
مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية
يستهلك معظم الناس الكثير من أوميجا 6 ويعانون نقصا فى أوميجا 3، أحماض أوميجا 3 لها تأثيرات مضاد للالتهابات،، ولحوم الضأن مصدر غني بأحماض أوميجا 3.
لحوم الضان
مصدر هام للحديد
تحتوي العديد من الأطعمة المختلفة على الحديد وهو موجود في السبانخ واللفت، والموز والطماطم، ومع ذلك، مثلما تختلف قابلية هضم البروتين، لا يصنع كل الحديد بنفس الطريقة، عندما يتعلق الأمر بالهضم والامتصاص، يمكننا امتصاص ما يقرب من 15-35% من حديد الهيم الموجود في الأطعمة الحيوانية وعلى رأسها لحوم الضأن.
لحوم الضان
مصدر للكرياتين
يساعد الكرياتين في تعزيز القدرة على التحمل العضلي، والقوة، وربما كتلة العضلات، بينما تحظى مكملات الكرياتين بشعبية كبيرة ، فإن هذا المركب موجود أيضًا بشكل طبيعي في لحوم الضأن.
مصدر لحمض اللينوليك
لحم الضأن مصدر طبيعي من الأحماض الدهنية غير المشبعة
لحوم الضان
النياسين ، يحفز مجموعة متنوعة من الوظائف المهمة في الجسم، وهو موجود بنسبة كبيرة فى لحوم الضأن.الفوسفور
الفوسفور ضروري لنمو الجسم والحفاظ عليه، والفوسفور موجود بكثرة فى لحوم الضأن.