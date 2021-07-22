صحة ورشاقة

باحثون يكشفون أسباب اصفرار العين

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محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن اصفرار العين له أسباب عدة، مثل اليرقان والتهاب الكبد الوبائي بأنواعه A و B و C والتهاب البنكرياس الحاد والملاريا.

 

وأضافت الرابطة أن اصفرار العين قد يشير أيضاً إلى الإصابة بسرطان الكبد أو سرطان البنكرياس أو سرطان الحويصلة الصفراوية. كما قد يرجع اصفرار العين إلى خلل وراثي نادر يؤثر بالسلب على كيفية معالجة الكبد لمادة البيليروبين.

 

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة اصفرار العين، خاصة إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل اصفرار الجلد والحكة واللون الفاتح للبراز واللون الداكن للبول والشعور بالانتفاخ والإرهاق والحمى والغثيان وفقدان الوزن المفاجىء.

 

ويتحدد العلاج بناء على السبب، الذي تكشفه الفحوصات الطبية، مع إراحة الكبد من خلال تناول الأغذية الصديقة للكبد مثل الخضروات والفواكه والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدسم مع الإقلال من الأغذية والمشروبات الضارة بالكبد مثل السكر والملح والدهون والخمر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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