شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اختبار لوحة الدهون وما هى الأنواع التى يقيسها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبا ما يطلب الطبيب تضمين اختبارات لوحة الدهون في فحص الدم، وهنا نجيب عن سؤال وهو: ما هي اختبارات لوحة الدهون التي يمكن تحليلها؟ ووفقا لتقرير موقع "healthline" تقيس لوحة الدهون القياسية أربعة أنواع مختلفة من الدهون في الدم، والتي يتم تضمينها:

-الكولسترول الكلي

-كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة

كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة

الدهون الثلاثية

يستخدم طبيبك هذه القيم الأربعة لعمل تقدير رسمي للمخاطر الكلية لأمراض القلب والأوعية الدموية لديك باستخدام واحدة من العديد من حاسبات المخاطر المتاحة، بناءً على تقييم المخاطر هذا، قد يوصي طبيبك بإجراءات محددة يجب أن تتخذها لتقليل المخاطر بما في ذلك العلاج بالأدوية الخافضة للدهون.

تستخدم إرشادات الخبراء حول علاج الدهون في الدم عمومًا الاختبارات الأربعة فقط في لوحة الدهون القياسية، ومع ذلك ، فمن الشائع إلى حد ما أن تقوم لوحة الدهون القياسية بالإبلاغ عن نتائج "حدية" - نتائج ليست مثالية ولا غير طبيعية بشكل واضح، في هذه الحالات ، يمكن أن تساعد اختبارات الدهون الإضافية طبيبك في بعض الأحيان في تحديد ما إذا كان العلاج الخافض للدهون مستحسنًا، ويتم استخدام اختبارات نسبة الدهون في الدم التالية بشكل شائع لهذا الغرض.

الكوليسترول: نسبة HDL

الكوليسترول غير HDL

البروتين الدهني (أ)

متى يمكنني الحصول على نتائج اختبار لوحة الدهون الخاصة بي؟

تكون نتائج اختبارك جاهزة بعد أيام قليلة من إجراء فحص الدم، الاتصال بطبيبك أو زيارته هو أفضل طريقة للحصول على نسخة من تقرير المختبر.

بمجرد أن تصبح النتائج جاهزة ، من المحتمل أن يتصل طبيبك أو يحدد موعدًا لمراجعتها معك إذا كان هناك سبب للقلق.

ما المعلومات التي توفرها هذه الاختبارات؟

بمجرد تحديد الاختبار وإدخال النتيجة، سيخبرك معمل التحاليل ما إذا كان مستوى الدهون منخفضًا أم مثاليًا أم مرتفعًا وماذا قد يعني ذلك.