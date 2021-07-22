نصائح للتغلب على أضرار الإفراط في تناول الطعام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 04:09 مساءً - تناول الطعام بكل صحي ومتوازن أمرا ضروريا لصحة الإنسان، ولكن يجب أن تكون ضمن محددات صحية حتى لا تسبب أي ضرر.

إذا أفرطت في تناول الطعام، فلا تجلد ذاتك، لأن الشعور بالحزن والاكتئاب يفاقم حدة المشكلة ولا يعالجها، ما يدفعك لتناول الطعام مرة أخرى بشراهة ودون توقف.

وبدلاً من الشعور بالذنب، ابدأ في بعض الخطوات التي تساعدك على تخطي أضرار الإفراط في تناول الأطعمة، ومنها كما ذكر موقع ”ويب ميد“ الطبي:

مارس المشي

إذا شعرت بامتلاء معدتك بشكل كبير يفوق قدرتك، مارس رياضة المشي لتعزيز عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، أو اركب دراجتك أو مارس إحدى الرياضات لبعض الوقت، ولكن ليس لوقت طويل، حتى لا يتم ضخ الدم لساقيك بدلاً من المعدة وبالتالي بطء عملية الهضم.

اشرب الماء

احرص على شرب كمية معتدلة من الماء دون إفراط، لأن الماء يعمل على تخليص جسمك من كمية الملح الزائد التي حصلت عليها من الطعام، فضلاً عن وقايتك من الإصابة بالإمساك، وقسّم حصتك من المياه على مدار اليوم.

لا تنم

لا تخلد للنوم أبداً بعد تناول وجبة دسمة أو كميات كبيرة من الطعام، لأن ذلك يؤثر على قدرة جسمك في حرق السعرات الحرارية الزائدة وإبطاء عملية الهضم، وأيضاً يرفع احتمالية الإصابة بارتجاع المريء أو المعدة.

لا تتناول المشروبات الغازية

يلجأ العديد بعد تناول كميات كبيرة من الطعام إلى المشروبات الغازية التي تملأ الجهاز الهضمي بالغازات المزعجة وتفاقم الشعور بالانتفاخ.

تخلص من بقايا الطعام

إذا كنت لا تمتلك القدرة اللازمة لتقسيم بقايا الطعام الدسم الذي أفرطت في تناوله لوجبات فردية معتدلة حتى لا تفرط في الطعام مرة أخرى، عليك بالتخلص من بقايا الطعام من مطبخك.

الجأ للتأمل

حاول تنظيم عملية تناول الطعام باستخدام ثقافة التأمل عند البدء بالأكل، مثل الإمساك بقطعة واحدة واستغراق وقت في التفكير في مذاقها وملمسها ولونها ونكهتها، ثم أخذ لقيمات صغيرة والتوقف.. اسأل نفسك: هل شعرت بالشبع؟ عليك التوقف الآن أم لا.

تناول ببطء

تقدر المدة التي تستغرقها المعدة في إرسال إشارات للمخ لتخبره بامتلائها بما يقرب من 20 دقيقة، وهذا يعني أن تناول الطعام خلال 10 دقائق يعيق هذه العملية، وستشعر بتكدس الطعام داخل معدتك.

نصائح أخرى

استبدل الأطعمة، كالخبز الأبيض واللحوم الدهنية والبطاطا المقلية، بخضراوات، مثل البروكلي والقرع الأصفر ونبات الهليون، واجعل طبق السلطة وجبة أساسية في نظامك الغذائي.

استبدل الأرز والمعكرونة بالحبوب الكاملة لغناها بالألياف والبروتين الذي يمد المعدة بالشعور بالشبع لفترة أطول.

متى تلجأ للطبيب؟

لا تخجل أو تتردد، ولا تخف من سخرية الآخرين، إذا لم تستطع التوقف عن الأكل بكميات كبيرة، لأنك قد تكون مصابا بمرض النهم أو شراهة الطعام، بل راجع الأطباء المتخصصين للحصول على المساعدة اللازمة.