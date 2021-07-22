فيديو صادم.. وجبات سريعة مخزنة منذ عامين تصدم رواد الانترنت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تحتوي الوجبات السريعة على العديد من الإضافات الصناعية

شاركت إيليف كانديمير، إحدى مستخدمات “تيك توك” في المملكة المتحدة، مقطع فيديو يظهر مخزن والدتها، الخبيرة في التغذية، مليئًا بالوجبات السريعة.

تحتوي العديد من صناديق التخزين البلاستيكية على البرغر والبطاطا المقلية وشرائح البيتزا والدجاج المقلي بالبقسماط والكعك والمربى وما إلى ذلك.

وقالت: “هذه خزانة مطبخ أمي. إنها مليئة بالمنتجات التي لا تفسد أبدًا. أمي خبيرة تغذية تساعد الناس على محاربة السمنة. كل ما يتم تخزينه في هذه الخزانة هو أطعمة فائقة المعالجة يستهلكها العديد من البريطانيين بشكل منتظم”.

بدأت والدة الفتاة في ملء المخزن بالوجبات السريعة في عام 2019. لذلك كانت معظم المنتجات موجودة فيه لمدة عامين تقريبًا. ظاهريًا، لم تتغير على الإطلاق: لا تظهر عليها أي علامات تلف، على الرغم من حقيقة أنها مخزنة في درجة حرارة الغرفة.

لم يجد الباحثون الذين يدرسون قابلية تحلل الأطعمة المصنعة تفسيرًا واضحًا لعدم فساد أنواع معينة من الوجبات السريعة لسنوات، مما يثبط نمو العفن والبكتيريا. لكنهم يعتقدون أن السبب الأكثر ترجيحًا لطول عمر البرغر والناغتس هو قلة الرطوبة في هذه الأطعمة.

خبيرة التغذية واثقة من عدم وجود طعام محظور تمامًا، ويمكن للناس تناول الوجبات السريعة باعتدال. لكن النظام الغذائي للشخص لا ينبغي أن يكون 80٪ أطعمة فائقة المعالجة. تنصح المرأة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باختيار الطعام الذي يأكلونه كل يوم بعناية من أجل أن يعيشوا نمط حياة أكثر صحة وسعادة.

جمع فيديو إيليف أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة وآلاف التعليقات. صُدم العديد من المستخدمين من العمر الافتراضي للوجبات السريعة. وهنا بعض التعليقات:

يا إلهي، لا أريد شيئًا في ماكدونالدز بعد الآن.

واو، بعض المنتجات لم تتغير على الإطلاق! كما لو طهيت للتو. هذا مرعب.

أعلم أن الوجبات السريعة لا تفسد فقط في البيئات الجافة جدًا، لكن هذا الفيديو مخيف بعض الشيء على أي حال.