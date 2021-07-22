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شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صحية للمساعدة فى خفض الوزن.. أبرزها الشوفان بالجوز و الزبادى بالتوت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يساهم النظام الغذائي بحوالي 70% في إنقاص الوزن وباقي النسبة تعتمد على ممارسة الرياضة، والحفاظ على نظام غذائي متوازن مهم جدا لفقدان الوزن بشكل ثابت، يحاول الناس تجويع أنفسهم تمامًا، لكن البقاء جائعا لساعات قد يجعلك تفقد الدافع، حيث يمثل خطورة على الجسم أكثر من الفوائد ، حيث قد يتسبب ذلك في أمراض مثل تقرحات المعدة..
خلال التقرير التالى نتحدث عن الأطعمة الغذائية التى تساعد في خفض الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
1. الشوفان بالجوز
إذا بدأت يومك بطبق مليء بالألياف، فإنه يساعدك على خفض الوزن، حيث يمكن أن تساعدك الحبوب الكاملة على إنقاص الوزن، ونحن بحاجة إلى العناصر الغذائية لتغذية أجسامنا ولكننا نحتاج أيضا إلى كميات كبيرة للشعور بالشبع.
تشير الدراسات إلى أن الشوفان يحتوي على كمية جيدة من الألياف القابلة للذوبان، يضيف الجوز قرمشة إلى الشوفان الطري، فهو يوفر كمية وافرة من الأحماض غير المشبعة المتعددة التي تنظم تخزين الدهون وضبط الأنسولين.
الشوفان بالجوز
2. الشاي الأخضر والليمون
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعزز التخلص من السموم، حيث إن شرب الشاى الأخضر بانتظام يمكن أن يقلل من امتصاص الدهون في الجسم، يساعد أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، من ناحية أخرى، يساعد الليمون أيضًا على إزالة السموم من الجسم، والتخلص من دهون البطن، أما شاي الليمون الأخضر فهو مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة الضارة في الجسم.
الشاي الأخضر والليمون
3. دجاج بالخضراوات
الدجاج مصدر كبير للحوم الخالية من الدهون، تساعدك اللحوم الخالية من الدهون أيضًا على الشعور بالشبع لفترات أطول، إن عدم تناول السعرات الحرارية يساعد أيضًا في الوصول إلى مؤشر كتلة الجسم مثالى، يمكنك ببساطة صنع سلطات الدجاج للوصول الى الهدف المرغوب فى إنقاص الوزن.
دجاج بالخضراوات
4. تفاح وزبدة الفول السوداني
يعتبر التفاح وزبدة الفول السوداني من الوجبات الخفيفة السريعة، لأن التفاح يحتوى على كمية جيدة من الألياف، يمكن أن يساعدك تضمين التفاح في نظامك الغذائي في تقليل الدهون الحشوية من جسمك من ناحية أخرى، تحتوي زبدة الفول السوداني على دهون أحادية غير مشبعة تجعلك تشعر بالشبع لبعض الوقت.
تفاح وزبدة الفول السوداني
5. الشيكولاتة الداكنة واللوز
وفقا لبعض الدراسات التي أجريت، فإن استهلاك حوالي 1.5 من اللوز يوميًا يؤدي إلى تقليل الدهون بشكل رئيسي في البطن، كما أنها تحتوي على كمية جيدة من البروتين يعطي اللوز قرمشة للشيكولاتة.
الشوكولاتة الداكنة
6.الزبادي والتوت
الزبادي هو طعام صحي للغاية في حد ذاته، يحتوي على كمية جيدة من الحماية، يحسن أداء الجهاز الهضمي، كما أنه يحميك من أمراض مثل هشاشة العظام، كما أن الجمع بين الزبادي والتوت يزيد أيضًا من تقليل الدهون في المعدة.
الزبادي والتوت