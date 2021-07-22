شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صحية للمساعدة فى خفض الوزن.. أبرزها الشوفان بالجوز و الزبادى بالتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساهم النظام الغذائي بحوالي 70% في إنقاص الوزن وباقي النسبة تعتمد على ممارسة الرياضة، والحفاظ على نظام غذائي متوازن مهم جدا لفقدان الوزن بشكل ثابت، يحاول الناس تجويع أنفسهم تمامًا، لكن البقاء جائعا لساعات قد يجعلك تفقد الدافع، حيث يمثل خطورة على الجسم أكثر من الفوائد ، حيث قد يتسبب ذلك في أمراض مثل تقرحات المعدة..

خلال التقرير التالى نتحدث عن الأطعمة الغذائية التى تساعد في خفض الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. الشوفان بالجوز

إذا بدأت يومك بطبق مليء بالألياف، فإنه يساعدك على خفض الوزن، حيث يمكن أن تساعدك الحبوب الكاملة على إنقاص الوزن، ونحن بحاجة إلى العناصر الغذائية لتغذية أجسامنا ولكننا نحتاج أيضا إلى كميات كبيرة للشعور بالشبع.

تشير الدراسات إلى أن الشوفان يحتوي على كمية جيدة من الألياف القابلة للذوبان، يضيف الجوز قرمشة إلى الشوفان الطري، فهو يوفر كمية وافرة من الأحماض غير المشبعة المتعددة التي تنظم تخزين الدهون وضبط الأنسولين.



الشوفان بالجوز