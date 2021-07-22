شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لحوم الماعز فى عيد الأضحى.. قليلة الدهون ومناسبة لمرضى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لحوم الماعز لها فوائد غذائية، فهو أحد مصادر البروتينات، وهو مصدر جيد للحديد، في التقرير التالى نتناول الفوائد الصحية للحوم الماعز في عيد الأضحى، وفقا من لما نشر بموقع ndtv.

1.منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة والكوليسترول مقارنة باللحوم الحمراء الأخرى : يحتوي لحم الماعز على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ولن يشكل بالتالى أي مخاطر على صحة القلب.



لحم الماعز

2. يمكن أن يساعد لحم الماعز في تقليل الالتهابات في الجسم.

3. لحم الماعز مصدر غني بالحديد، وهو أمر جيد حيث يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم.

4.يمكن أن يكون تناول لحم الماعز مفيدا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومستويات منخفضة من الصوديوم، يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تناول لحم الماعز، ولكن بكميات محدودة فقط.



لحم الماعز

5. لحم الماعز أقل دهونًا ويحتوي على سعرات حرارية أقل، مما يعني أن الأشخاص الذين يحاولون الالتزام بنظام غذائي لفقدان الوزن يمكن أن يتناولوه أيضًا من حين لآخر.

6. يساعد محتوى فيتامين ب 12 في لحم الماعز في الحفاظ على صحة خلايا الدم والأعصاب.

7. يمكن أن يساعد لحم الماعز الغني بالفوسفور في الحفاظ على صحة العظام.



لحم الماعز

8. تناول لحم الماعز يساعد في تنظيم الوزن ويمنع السمنة، كما يقلل لحم الماعز أيضاً من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة.

9. البروتين الموجود فى لحوم الماعز مصدر غني للبروتينات التي تساعد في الحفاظ على صحة العضلات.