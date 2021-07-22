الضغط على هذه النقاط الـ6 يساعد على التخلص من التوتر والقلق في دقيقتين

بيروت - نادين محمد - تعتبر المعاناة من التوتر من أبرز المشكلات الصحية التي يواجهها الأشخاص في عصرنا الراهن. وينتج عن هذا أمراض كثير أخرى مثل الاكتئاب ومشكلات الهضم وضعف المناعة وتشنج العضلات وآلام الرأس والقلب... لكن يمكن التخلص من كل ذلك من خلال الضغط على بعض نقاط الجسم.

النقطة 1

يمكنك الضغط على هذه المنطقة للتخلص من التوتر. فهذا يساهم في تهدئة جهازك العصبي. كما يمكنك اللجوء إلى هذه التقنية من أجل علاج الغثيان وضيق التنفس واحتقان الصدر وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومشكلات المعدة والأمعاء والحازوقة.

الطريقة: تقع هذه النقطة على بعد 3 أصابع عن قبضة يدك. إذاً إضغطي عليها بواسطة إبهامك بلطف وبحركات دائرية لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق.

النقطة 2

يمكن الضغط على هذه النقطة أن يساعدك على التخلص من التوتر والضغط الناتج عنه.

الطريقة: تقع في المنطقة الوسط بين السبابة والإبهام. إضغطي عليها قدر استطاعتك بواسطة سبابة وإبهام اليد الأخرى لمدة 3 دقائق مع التنفس بعمق حتى انتفاخ صدرك قدر الإمكان.

النقطة 3

ترتبط هذه النقطة مباشرة بالقلب. ويساهم تدليكها اليومي في تعزيز صحته. وهذا يحدّ من إصابتك بالأمراض التي تنتج عن التوتر.

النقطة 4

تقع هذه النقطة أعلى الصدر وعند زاوية الإبط.

الطريقة: إضغطي عليها بلطف. فهذا يساعدك على التنفس بطريقة جيدة وصحية ويعزّز مرور دورتك الدموية. كما أنه يساعدك على تحقيق التوازن على مستوى انفعالاتك. إذاً كرري هذه العملية لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق.

النقطة 5

تقع هذه النقطة أعلى رقبتك. والضغط عليها لا يساعدك على التخلص من التوتر فحسب. بل إنه يساهم في القضاء على أعراض الأرق والتشنج والتعب التي تعانين منها بين الحين والآخر.

الطريقة: إضغطي عليها لمدة دقيقتين ثمّ دليكها لمدة 3 دقائق مع التنفس العميق وإغماض العينين. كرري هذه العملية يومياً لتحصلي على نتيجة مدهشة.

النقطة 6

تقع هذه المنطقة في منتصف المسافة الفاصلة بين كتفك وأسفل عنقك.

الطريقة: دلكيها بلطف لتتمكني من التخلص من شعورك بالتوتر ومن مشكلة التشنج الناتجة عنه.

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