شكرا لقرائتكم خبر عن عصائر تحميك من الحموضة بعد أكل الفتة فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أكل الفتة واللحمة يعانى الكثيرون من الحموضة الشديدة وخصوصا من يعانى من التهابات وقرح فى المعدة، وهنا لا بد من اتباع بعض الخطوات لتخفيف الحموضة، وتناول العصائر والمشروبات التى تعمل على تهدئة المعدة وترطيبها، وحسب ما ذكره موقع healthline هناك بعض المشروبات التى تعمل على تخفيف ألم المعدة والحموضة وهى:

1: الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل واحد من أفضل أنواع المشروبات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والحموضة، وذلك لاحتوائه على فيتامينات وخصائص مهمة لتعزيز صحة المعدة.

2: حليب اللوز

حليب اللوز يحتوي على تركيبة قلوية ويمكن أن يساعد فى تحييد حموضة المعدة وتخفيف أعراض ارتداد الحمض، كما يحتوى حليب الصويا على دهون أقل من معظم منتجات الألبان، ما يجعله خيارًا أكثر أمانًا للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المرىء.

3: عصائر الفواكه

قد تفيد بعض العصائر الطبيعية فى الحد من الحموضة وارتجاع المرىء ومنها "عصير البنجر، عصير الكمثرى، عصير البطيخ، وعصير الشمام".

4: عصير الجزر

من أفضل الطرق الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة المعدة والوقاية من الحموضة، وذلك لاحتوائه على بعض المواد التي تعمل على تهدئة المعدة وعلاج الحموضة.

5: ماء جوز الهند

يمكن أن يكون ماء جوز الهند غير المحلى خيارًا رائعًا آخر للأشخاص الذين يعانون من ارتداد الحمض، وهذا المشروب مصدر جيد للإلكتروليتات المفيدة مثل البوتاسيوم، وتعمل هذه الإلكتروليتات على تعزيز توازن الأس الهيدروجيني في الجسم.