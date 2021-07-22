ملعقة صغيرة من السمن يومياً تمنحك فوائد غير متوقعة

بيروت - نادين محمد - السمن مصدر غني بفيتامينات أ، د، هـ، ك، يساعد السمن على تعزيز مناعتك، ويعزز صحة الأمعاء، ويحافظ على صحة شعرك وبشرتك، يساعد السمن أيضاً في إنقاص الوزن.



يعتقد معظم الأشخاص المهتمين بالصحة أن مفتاح فقدان الوزن هو اتباع نظام غذائي خالٍ من الدهون والكثير من التمارين؛ ومع ذلك، ليست كل الدهون ضارة بصحتك ويعتبر السمن من الدهون الصحية.

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مناعة أفضل

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يحسن سمن البقرقدرة الأمعاء الدقيقة علىالامتصاص، ويقلل من درجة الحموضة في الجهاز الهضمي،فهو مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنيةالتي تقلل من نسبة الكوليسترول الضار.

أفضل أنواع السمن

يعتبر سمن البقر أحد مضادات الأكسدة الطبيعيةالتي تقضي على الجذور الحرة وتمنع عملية الأكسدة، ويمنع الشيخوخة المبكرة ويمنع مرض الزهايمر، كما تقول الدكتورة فروندا لوتليكار، استشاري طبي، بيرلاأيورفيدا.



يقول لوفينيت باترا، خبير التغذية في فورتيس: «يساعد حمض الزبد مع فيتامينات A وD وE وK الموجودة في السمن البقري في تعزيز المناعة، وتعزيز صحة الأمعاء، والحفاظ على صحة شعرك وبشرتك، وتليين المفاصل وتقوية عظامنا».



يمكن أن يساعد السمن البقري أيضاً في زيادة نسبة الكولسترول الجيد الذي يحمي قلبك.

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يقول الخبراء إن استهلاك السمن البقرييساعد في الواقع على إنقاص الوزن. يساعد حمض الزبد والدهون الثلاثية متوسطة السلسلة في السمن في تحريك دهون الجسم العنيدة والتخلص منها. يمكن أن يساعد السمن أيضاً في زيادة الكولسترول الجيد HDL.



إذا كنت لا ترغب في الإفراط في تناوله، فاستهلك ملعقتين صغيرتين (10 - 15 مل) من سمن البقر يومياً للحصول على أفضل الفوائد.



مفيد للشرايين

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يقول الدكتور لوتليكار: «إذا كنت تستهلك كمية كبيرة من السمن المهدرج (Buffalo Ghee) فسوف يؤدي إلى زيادة سماكة الشرايين، وتراكم الدهون في الجسم، وانخفاض التمثيل الغذائي».



ويوصي بتناول ملعقة صغيرة من السمن والماء الدافئ على معدة فارغة في الصباح الباكر أو طهي وجبة في اليوم باستخدام السمن البقري لصحة شرايينك وتعزيز التنفس وعلاج السعال الجاف وتحسين الدورة الدموية، وكذلك التقليلمن تراكم الجذور الحرة في خلايا الجسم.

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