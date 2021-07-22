أطعمة تجنبيها لتنحيف الوجه 

بيروت - نادين محمد -

ما تحلم به كل امرأة هو وجه نحيف ومتناسق مع ملامح جذابة. بينما تمارس بعض النساء تمارين مختلفة لفقدان الدهون من الوجه، لكن ننسى ان الأكثر فعالية في هذا الشأن هو النظام الغذائي.

تعتبر التغييرات الغذائية مهمة للغاية إذا كنت ترغبين في تقليل الدهون من وجهك. لا يتم تقليل الدهون من وجهك فحسب، بل ستلاحظين انخفاضًا في وزن الجسم بشكل عام إذا تجنبت هذه الأطعمة.

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1. صلصة الصويا:

مع زيادة تناول الملح ، يزداد ميل الجسم على الاحتفاظ بالمياه وينتهي بك الأمر بالشعور بالانتفاخ. تم العثور على أحد المصادر الرئيسية

لتناول الملح في صلصة الصويا. على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية ، إلا أن صلصة الصويا تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ويمكن أن يترك وجهك منتفخًا مع زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. يجب عليك استخدام صلصة الصويا باعتدال أو تجنبها تمامًا.

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2. خبز متعدد الحبوب:

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إذا كنتِ تستهدفين حقًا فقدان الدهون من وجهك ، فيجب أن تبتعدي عن أي نوع من الخبز. كل هذه الأرغفة المصنعة قد تبدو صحية وجذابة ، لكنها ضارة لجسمك. يجب أن تنتبه إلى قائمة مكونات هذه الخبز. قد لا تعني الحبوب المتعددة بالضرورة الحبوب الكاملة. بدلاً من تناول الكربوهيدرات المكررة ، حاولي دمج الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي. فهي خالية من الغلوتين وجيدة لفقدان الوزن.

3. المنتجات الخالية من السكر:

في مهمة تقليل تناول السكر ، هل تميلي إلى استهلاك منتجات خالية من السكر؟ قد تكون منخفضة السعرات الحرارية ولكن استهلاكها يمكن أن يشكل خطورة على صحتكِ. غالبًا ما تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة مستويات الأنسولين في الدم لأنها تحتوي على بدائل سكر غير صحية.

4. الوجبات السريعة:

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يعد تناول الوجبات السريعة أمرًا محظورًا إذا كنت تبحثين عن وجه منحوت، عليكِ التوقف نهائيًا عن تناول الوجبات السريعة المؤججة بالدهون والملح.



5. الحليب كامل الدسم:

يجب تجنب الحليب كامل الدسم لأنه يأتي محملاً بالدهون الزائدة والكوليسترول. بدلاً من ذلك ، يجب أن تشربي الحليب الخالي من الدسم حيث يتم إزالة الدهون الزائدة منه ويمكنك أيضًا الاستمتاع بالحليب الجيد دون القلق بشأن السعرات الحرارية.

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6. الأطعمة قليلة الدسم :

تناول الأطعمة قليلة الدسم هو الموضة الجديدة ، لكنها ليست جيدة دائمًا إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن. غالبًا ما تأتي هذه الأطعمة باسم لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية لكنها محملة بمواد كيميائية تعرضك لخطر زيادة الوزن.

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7. اللحوم الحمراء:

يجب دائمًا تجنب اللحوم الحمراء لأنها مليئة بالدهون الضارة والسعرات الحرارية الزائدة. تحتاجي إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بمنتجات الألبان مثل الجبن قليل الدسم واللبن لأنها مفيدة لفقدان الوزن.

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