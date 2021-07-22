فرنسا تلغي إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

ألغت السلطات الفرنسية، امس إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة المحصور الدخول اليها كدور السينما والمتاحف والمنشآت الرياضية، تزامناً مع دخول قرار وجوب إبراز شهادة صحية أو فحص طبي سلبي لفيروس كورونا حيز التنفيذ للدخول إلى الأماكن العامة المغلقة.



وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران "تقرر إلغاء إلزامية وضع الكمامات في هذه الأماكن لأن الشهادة الصحية تضمن أن كل الداخلين إليها محصّنون بالكامل لقاحيا أو خضعوا قبل فترة قصيرة جدا لفحص جاءت نتيجته سلبية".

واضاف امام الجمعية العامة" يمكن عدم وضع الكمامات في الأماكن المحصور الدخول إليها بحاملي الشهادة الصحية إلا إذا ارتأت السلطات المحلية عكس ذلك بناء على الوضع الوبائي ضمن نطاق منطقتها"..معتبراً إن إلغاء إلزامية وضع الكمامات في هذه الأماكن سيسهم في تحسين الحياة اليومية للفرنسيين رويدا رويدا.

وعارضت اختصاصية الأوبئة دومينيك كوستاليولا، قرار إلغاء إلزامية وضع الكمامات..مشيرة إلى "أنها فكرة سيئة"..مشددة على ضرورة حشد كل الإمكانات من أجل التصدي لهذا الوباء وليس إلغاء بعض التدابير لدى فرض أخرى، فيما اشار اختصاصي الأوبئة أنطوان فلاوو الى انه إذا تم التقيّد بنظام مراقبة الشهادة الصحية فمستوى الخطر سينخفض بشكل ملموس.