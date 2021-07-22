شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تخير موظفيها بين أخذ لقاح كورونا أو الطرد من العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن أكبر نظام صحى فى أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية يطلب من موظفيه البالغ عددهم 52 ألفا التطعيم ضد فيروس كورونا بحلول 1 نوفمبر أو يتم طردهم.



اما اخذ لقاح كورونا او الفصل من العمل

وقالت الصحيفة إن Banner Health وهو أكبر نظام صحى فى ولاية أريزونا، والذى يعمل به 52000 موظف، يفرض على الموظفين لقاح كورونا بحلول الأول من نوفمبر أو يخاطر بالفصل من العمل، ستكون هناك "استثناءات محدودة" لكن البريد الإلكتروني على مستوى الشركة لم يوضح المعايير التى سيتم تطبيقها.

يقول المسئولون إن اللقاح تم فرضه لعدة أسباب لارتفاع متغير "دلتا" الهندى، ويتوقع أن تتم الموافقة على اللقاحات بالكامل قريبًا، كما طلبت العديد من المستشفيات تطعيمات للموظفين بما فى ذلك نظامBanner Health ، أكبر نظام مستشفيات في ولاية أريزونا، وهو أحدث نظام يطلب من موظفيه تلقي التطعيم ضد كورونا.

ويتطلب النظام الصحي تحصين 52 ألف عامل فى 6 ولايات فى 1 نوفمبر أو خطر إنهاء الخدمة.

وأكد الدكتور بيتر فاين، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة Banner Health : "نحن نهتم ببعض الأشخاص الأكثر ضعفًا فى مجتمعاتنا، ونحن مدينون لهم باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان بيئة رعاية آمنة"، مضيفا، نتخذ هذه الخطوة لتقليل المخاطر على مرضانا وعائلاتهم والزوار وبعضهم البعض، موضحا إن السلامة هي أولوية قصوى مطلقة وفرض لقاح كورونا يعكس هذا الالتزام.

وأضاف أنه لدى شركة بانير Banner برنامج لإعطاء حوافز ولتشجيع العمال على الحصول على إجازة مدفوعة الأجر أو تعويض أو السفر وتشير إلى برنامجها الصحي للحصول على خصومات على التأمين الصحي.



لقاحات كورونا

وقالت شركة Banner ، التي تطلب بالفعل من العمال الحصول على لقاح الإنفلونزا، إنها تفرض لقاح كورونا لعدة أسباب، بما في ذلك ظهور نوع دلتا شديد العدوى.

وقالت الصحيفة ارتفع متوسط إصابات فيروس كورونا فى ولاية أريزونا إلى 1080 يوميًا من 565 يوميًا مقارنة بأسبوعين، بزيادة قدرها 91%، وفقًا لبيانات جونز هوبكنز.

وأبلغت ولاية أريزونا عن معدل اختبار إيجابي بنسبة 14%، ارتفاعًا من 5% في يونيو، وهو قريب من المعدلات التي شوهدت في نوفمبر من العام الماضي.

وفى الوقت نفسه انخفض عدد التطعيمات اليومية من مستوى قياسي بلغ 78000 في اليوم في أبريل إلى نحو 4000 في اليوم في يوليو.

وفى الوقت نفسه يمثل متغير دلتا 36% من جميع الحالات الجديدة في الولاية.

وقال المسئولون إنهم يطلبون اللقاح أيضًا لأنه يتوقع الموافقة الكاملة على لقاح فايزر Pfizer- BioNTech وموديرنا Moderna.

وأوضحت الصحيفة أنه قد أصبح نظام مستشفى هيوستن ميثوديست في تكساس، هو الأول في الولايات المتحدة الذي يضع مطلبًا لقاح فيروس كورونا في أبريل، حيث استقال أكثر من 150 موظفًا أو تم فصلهم في أواخر يونيو بعد رفضهم الحصول على اللقاح، منذ ذلك الحين، فرضت العديد من المراكز الأكاديمية والسلاسل الكبيرة مثل تفويضات اللقاح.

ستطلب مدينة نيويورك من جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في المستشفيات التي تديرها المدينة التطعيم أو الخضوع لاختبار أسبوعي.

في الوقت الحالي أعطت جميع لقاحات كورونا الثلاثة المتاحة في الولايات المتحدة تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، وهي في انتظار المزيد من التجارب للحصول على الموافقة الكاملة.

وسيتم السماح باللقاحات طالما أن الدولة لا تزال فى حالة طوارئ تتعلق بفيروس كورونا، والتى ستستمر حتى مارس 2022 وفقًا للجدول الزمنى الحالى، مضيفة أنه يجب على موردى اللقاحات تقديم بيانات سريرية خلال 6 أشهر إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA للحصول على الموافقة الكاملة، وغالبًا ما تستغرق مراجعة طلب الحصول على الموافقة الكاملة 6 أشهر.