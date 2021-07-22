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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجبرك على منع كبار السن من تناول اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون لتناول اللحوم الحمراء تأثير سلبى على كبار السن، حيث يمكن أن تؤثر الأطعمة التى يتناولها كبار السن على ذاكرتهم وصحة القلب وقوة العظام، وفيما يلى بعض الأسباب التي تجعل تجنب اللحوم الحمراء أمر ضرورى لكبار السن فى عيد الأضحى، حسب ما ذكره موقع healthline.
1. منع سرطان القولون
يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع تقدم العمر، خاصة عند الرجال والنساء فوق سن 65، ويمكن أن يؤدى تناول اللحوم الحمراء إلى الإصابة بسرطان القولون، ولهذا السبب يجب أن يتناول كبار السن المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف.
ويصعب على كبار السن التخلص من الأطعمة خلال الأمعاء، ما يزيد من خطر الإصابة، وبدلاً من تناول اللحوم الحمراء يجب على كبار السن تناول الأسماك والدجاج واللحوم غير المصنعة.
اضرار اللحوم الحمراء
2. تقليل مخاطر الإصابة بـ ألزهايمر
يمكن أن يؤدى تناول اللحوم الحمراء إلى رفع مستويات الحديد فى دماغ كبار السن، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، ويتراكم الحديد فى مناطق المادة الرمادية فى دماغ كبار السن، وكلما زاد تناول اللحوم الحمراء زاد الضرر الذى قد يصيب الخلايا العصبية.
3. زيادة الدورة الدموية
الأسماك الدهنية والفواكه والمكسرات والخضروات الورقية هي أفضل الأطعمة لكبار السن الذين يرغبون فى زيادة تدفق الدم لديهم، ومع ذلك فإن اللحوم الحمراء أسوأ خيار للطعام لأنها يمكن أن تؤدى إلى الالتهاب، ما يؤدى إلى تراكم الترسبات وتضيق الشرايين.
4. منع السمنة
اللحوم الحمراء يمكن أن تسهم فى السمنة مثل الأطعمة السكرية، نظرا لأن اللحوم ليست كربوهيدرات، ويفترض الكثير من الناس أنها خيار صحى ومع ذلك فإن اللحوم الحمراء غنية بالدهون المشبعة والسعرات الحرارية غير المفيدة، ويمكن أن تؤدى زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والسكرى وضعف صحة العظام.
اللحوم الحمراء
5. منع مشاكل الهضم
تؤدى الشيخوخة إلى ضعف الجسم، ما يجعل من الصعب هضم الطعام، ويعانى العديد من كبار السن من عسر الهضم، لكنهم لا يعرفون ذلك، وأكثر علامات عسر الهضم شيوعًا هى تغيرات الوزن غير المبررة، وحرقة المعدة، وصعوبة البلع، ويمنع تجنب الأطعمة مثل اللحوم الحمراء زيادة الحمل على الجهاز الهضمى.