شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجبرك على منع كبار السن من تناول اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون لتناول اللحوم الحمراء تأثير سلبى على كبار السن، حيث يمكن أن تؤثر الأطعمة التى يتناولها كبار السن على ذاكرتهم وصحة القلب وقوة العظام، وفيما يلى بعض الأسباب التي تجعل تجنب اللحوم الحمراء أمر ضرورى لكبار السن فى عيد الأضحى، حسب ما ذكره موقع healthline.

1. منع سرطان القولون

يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مع تقدم العمر، خاصة عند الرجال والنساء فوق سن 65، ويمكن أن يؤدى تناول اللحوم الحمراء إلى الإصابة بسرطان القولون، ولهذا السبب يجب أن يتناول كبار السن المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف.

ويصعب على كبار السن التخلص من الأطعمة خلال الأمعاء، ما يزيد من خطر الإصابة، وبدلاً من تناول اللحوم الحمراء يجب على كبار السن تناول الأسماك والدجاج واللحوم غير المصنعة.



اضرار اللحوم الحمراء