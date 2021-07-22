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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لنظام غذائى يساعد فى إنقاص الوزن وتحسين صحتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تبحث عن أفضل النصائح حول كيفية إنقاص الوزن والحفاظ عليه، يجب اتباع الأنظمة الغذائية النيئة، وخلال التقرير التالى نتعرف عن نصائح النظام الغذائى لتحسين صحتك ومساعدتك على إنقاص الوزن، حسب ما ذكره موقع healthline.
1. الألياف
2. تخلص من السكر المضاف
السكر المضاف هو سبب رئيسى لزيادة الوزن غير الصحية والمشاكل الصحية مثل مرض السكرى وأمراض القلب.
المخبوزات
3. الدهون الصحية
فى حين أن الدهون غالبا ما تكون أول ما يتم التخلص منها عندما تحاول إنقاص وزنك، إلا أن الدهون الصحية يمكن أن تساعدك فى الواقع على تحقيق أهدافك فى إنقاص الوزن، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات.
4. المشى هو طريقك للصحة الجيدة
يعتقد الكثير من الناس أنه يجب عليهم اتباع روتين تمرين صارم لبدء إنقاص الوزن، فى حين أن الأنواع المختلفة من الأنشطة مهمة عندما تحاول استعادة لياقتك، فإن المشى وسيلة ممتازة وسهلة لحرق السعرات الحرارية، حيث إن 30 دقيقة فقط من المشى يوميًا تساعد فى إنقاص الوزن.
5. تناول وجبة فطور غنية بالبروتين
ثبت أن تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض فى وجبة الإفطار يفيد فى إنقاص الوزن، وقد تساعدك زيادة تناول البروتين فى الصباح أيضًا على تجنب تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية وتحسين التحكم فى الشهية على مدار اليوم.
6. لا تشرب المشروبات المرتفعة فى السعرات الحرارية
بينما يعرف معظم الناس أنه يجب عليهم تجنب المشروبات الغازية والحليب، لكنهم لا يدركون أنه حتى المشروبات المكتوب عليها أنها تعزز الأداء الرياضى أو تحسن الصحة يمكن أن تحمل مكونات تحتوى على السكر وتساعد فى زيادة الوزن.