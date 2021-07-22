6 نصائح لنظام غذائى يساعد فى إنقاص الوزن وتحسين صحتك

2. تخلص من السكر المضاف

السكر المضاف هو سبب رئيسى لزيادة الوزن غير الصحية والمشاكل الصحية مثل مرض السكرى وأمراض القلب.

3. الدهون الصحية

فى حين أن الدهون غالبا ما تكون أول ما يتم التخلص منها عندما تحاول إنقاص وزنك، إلا أن الدهون الصحية يمكن أن تساعدك فى الواقع على تحقيق أهدافك فى إنقاص الوزن، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات.