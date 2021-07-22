تعرفوا على فوائد الألوفيرا الرائعة للوجه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:16 صباحاً - تعد الألوفيرا من أكثر العلاجات العشبية المستخدمة على نطاق واسع لحالات الجلد الموضعية المختلفة أو للمحافظة على الجلد، فما هي فوائد الألوفيرا للوجه؟

تستخدم الألوفيرا لأغراض عديدة في الطب البديل، مثل: المساهمة في علاج حروق الشمس، أو الجروح الطفيفة، ولكن هل يوجد فوائد أخرى للألوفيرا؟ تعرف معنا في هذا المقال على فوائد الألوفيرا للوجه.

فوائد الألوفيرا للوجه

بدأ استخدام الألوفيرا منذ القدم في الكثير من مناحي الطب البديل، بما فيها تلك التي تخص الوجه والبشرة، نذكر أهم فوائد الألوفيرا للوجه في ما يأتي:

1. المساعدة في علاج الحروق

تستخدم الألوفيرا للتخفيف من الحروق، مثل: الحروق الطفيفة الناتجة عن أشعة الشمس، حيث يحتوي جل الألوفيرا على مواد طبيعية تعمل على حث خلايا الجلد على النمو.

إضافة إلى ذلك فإن تطبيق جل الألوفيرا على المنطقة المصابة بالحروق يساعد في تهدئتها وتبريدها.

2. التخلص من جفاف الجلد

من أهم فوائد الألوفيرا للوجه والبشرة أنها تعمل على ترطيبها والتخلص من جفافها.

يحتوي جل الألوفيرا على مستويات عالية من الماء، الأمر الذي يساعد في ترطيب الوجه والبشرة دون ترك اثار دهنية عليها.

3. التخفيف من أعراض الأكزيما

يمكن أن تساعد الخصائص المرطبة التي تتمتع بها الألوفيرا في تخفيف الحكة والجفاف المصاحب للإصابة بالأكزيما.

ومن فوائد الألوفيرا للوجه أيضًا المساعدة في التخفيف من التهاب الجلد الدهني (Seborrheic dermatitis)، وهو نوع من أنواع الأكزيما التي قد تظهر على مناطق مختلفة من الوجه، مثل: خلف الأذنين.

4. التخفيف من أعراض الصدفية

تساعد الألوفيرا على تخفيف الالتهاب والحكة المصاحبة للصدفية، كما هو الحال للأكزيما، هذا يعني أن استخدام جل الألوفيرا من شأنه أن يساعد في السيطرة على الأعراض المصاحبة للمرض وليس علاجه.

5. الوقاية من حب الشباب

ويتميز جل الألوفيرا بخصائصه المضادة للبكتيريا، إلى جانب ذلك يحتوي هذا الجل على حمض يعرف باسم حمض الساليسيليك (Salicylic acid)، وهو مقشر طبيعي يساعد على فتح المسامات.

6. تأخير ظهور علامات الشيخوخة

تحفز الألوفيرا من نشاط الأرومة الليفية (Fibroblast)، مما يزيد من إنتاج الكولاجين، وألياف الإيلاستين في الجسم، والتي تجعل الجلد أقل تجعدًا وأكثر مرونة.

7. التخلص من البقع الداكنة

من فوائد الألوفيرا للوجه أنه يقوم بتثبيط عمل التيروزينيز (Tyrosinase) وهو الإنزيم المسؤول عن تغير لون الجلد.

8. علاج القروح الباردة

تساعد الخصائص المضادة للفيروسات المتوفرة في جل الألوفيرا كعلاج موضعي للمساعدة في التخلص من القروح الباردة.

9. مقشر طبيعي للبشرة

يساعد حمض الساليسيليك الوجود في الألوفيرا على التخلص من الجلد الميت والبكتيريا الضارة المتراكمة على الوجه.