طريقة انقاص الوزن 3 كيلو في 7 ايام

بيروت - نادين محمد - من الممكن انقاص الوزن بطرق مختلفة ابرزها الابتعاد عن تناول السكر. فقد اشارت دراسة أُجريت في جامعة برنستون في الولايات المتحدة الاميركية الى ان تناول السكر يمكن ان يتحول الى ادمان مع مرور الوقت. ولفت الباحثون الى اهمية الحد من اكل الملح لأن هذا يسبب احتباس الماء في الجسم. كما من الضروري برأيهم عدم استهلاك الدهون الضارة. وتعتبر هذه الطريقة في التخسيس صحية جداً. لكن يمكن ايضاً انقاص الوزن الزائد بالاعتماد على بعض انواع الرجيم الموقتة ومنها رجيم القهوة والسلطة.

الرجيم

يساعد رجيم القهوة والسلطة على انقاص الوزن الزائد وعلى خسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات في غضون 7 ايام فقط. ومن اجل هذا من المهم الحرص على اتباع هذه القواعد.

الاثنين



الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي أو 100 غ من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، كوب من عصير البرتقال او الغريب فروت الطبيعي.

الغداء. طبق من سلطة الجزر، 150 غ من السمك المشوي في الفرن، كوب من البروكولي المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز او اللوز النيئ.

العشاء. طبق من السلطة المشكلة، 150 غ من الدجاج المشوي من دون دهون.

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الثلثاء

الفطور. كوب قهوة اوشاي من دون سكر، كوب من بذور الشوفان، قبضة من الفواكه الحمراء، كوب من عصير البرتقال او الغريب فروت الطبيعي.

الغداء. طبق سلطة شمر، 150 غ من السلمون المشوي، حبة بطاطا مشوية في الفرن، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. قطع خيار، ملعقة طعام من زبدة الفول السوداني.

العشاء. طبق من سلطة الهندباء، 100 غ من المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، حبة اجاص.

الاربعاء



الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي او 100 غ من جبنة بيضاء من دون دسم، كوب من عصير البرتقال او الغريب فروت الطبيعي.

الغداء. طبق من سلطة خضراء مع الخيار المبشور، 150 غ من سفائن الدجاج المشوية في الفرن، 100 غ من الارز، طبق من الخضار المشوية.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبق من سلطة نيسواز، 100 غ من التونا، 200 غ من شرحات الاناناس.

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الخميس



الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع الجوز واللوز، كوب من عصير البرتقال او من الغريب فروت الطبيعي.

الغداء. طبق من سلطة الشمندر، 150 غ من سفائن الدجاج المشوية، كوب من الخضار المشوية في الفرن.

وجبة خفيفة. حبة اجاص.

العشاء. طبق عجة مع الاعشاب، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة دراق.

الجمعة



الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي او 100 غ من جبنة قليلة الدسم، كوب من عصير البرتقال او الغريب فروت الطبيعي.

الغداء. طبق من سلطة الفجل، 150 غ من فيليه السمك المشوي، طبق من الملفوف المطهو مع الكاري.

وجبة خفيفة: قبضة من الجوز او اللوز من دون ملح.

العشاء. بيضة مسلوقة من دون ملح، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، حبة اجاص.

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السبت



الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، 50 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى او 100 غ من جبنة قليلة الدسم، كوب من البرتقال او من الغريب فروت الطبيعي.

الغداء. طبق سلطة خس وطماطم، 150 غ من لحم الحبش المشوي من دون دهون، طبق من الخضار المشوية في الفرن، حبة كيوي.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبق سلطة خضراء، 100 غ من التوفو مع صلصة الطماطم، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

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الاحد



الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى بالفواكه والبذور، كوب من عصير البرتقال والغريب فروت الطبيعي.

الغداء. طبق سلطة يونانية، قطعتان صغيرتان من السمك المشوي، طبق من الخضار المشوية.

وجبة خفيفة. 100 غ من الفراولة.

العشاء. طبق سلطة جزر، بيضة مسلوقة من دون ملح، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة اجاص. ومن الافضل قبل انقاص الوزن بالاعتماد على رجيم القهوة والسلطة ان تتم استشارة اختصاصية التغذية.



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