شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أنواع اللحوم والعناصر المفيدة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللحوم الحمراء أحد أكثر الأطعمة إثارة للجدل فى تاريخ التغذية، وبالرغم من فوائدها الصحية فهى مصدر قوى للحديد، وتحتوى على بروتينات وكميات من الكرياتين وتحتوي أيضا على معادن مثل الزنك والفوسفور وتحتوى على فيتامينات منها فيتامين ب 1، إلا أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أنها تسبب الإصابة ببعض الأمراض، وفقا لما نشره موقع healthline سنتعرف على القيمة الغذائية للحوم وأنواعها ومخاطرها.

كيف يمكن التمييز بين أنواع اللحوم المختلفة:

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اللحوم المصنعة:عادة ما تكون هذه المنتجات من الأبقار التى يتم تربيتها بشكل تقليدى، ثم تخضع لطرق معالجة مختلفة. اللحوم الحمراء التقليدية:اللحوم الحمراء التقليدية غير مصنعة وتشمل لحم الضأن ولحم البقر وبعض الأنواع الأخرى

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اللحوم البيضاء:تكون بيضاء عند طهيها وتشمل لحوم الدواجن مثل الدجاج والديك الرومىاللحوم العضوية:يأتى هذا اللحم من الحيوانات التى تمت تغذيتها وتربيتها بشكل طبيعى، بدون أدوية أو هرمونات كما أنها لا تحتوى على أى مواد كيميائية صناعية مضافة.

ما هى العناصر التى تجعل اللحوم الحمراء مغذية؟

اللحوم الحمراء من أكثر الأطعمة المغذية التى يمكنك تناولها، فهى غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومختلف العناصر الغذائية الأخرى التى يمكن أن يكون لها تأثيرات عميقة على الصحة

فيتامين ب 3 (النياسين): 25%

فيتامين ب 12 (كوبالامين): 37% هذا الفيتامين لا يمكن الحصول عليه من الأطعمة النباتية

فيتامين ب 6 (بيريدوكسين): 18%

الحديد: 12% هذا هو حديد عالي الجودة ، والذى يتم امتصاصه بشكل أفضل بكثير من الحديد من النباتات

الزنك: 32%

السيلينيوم: 24%

يأتى هذا مع عدد من السعرات الحرارية يبلغ 176، مع 20 جرامًا من البروتين الحيواني عالي الجودة و10 جرامات من الدهون.

اللحوم الحمراء غنية أيضًا بالعناصر الغذائية المهمة مثل الكرياتين والكارنوزين، غالبًا ما يكون الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم منخفضين فى هذه العناصر الغذائية، ما قد يؤثر على وظائف العضلات والدماغ .

وتعتبر لحوم الأبقار التي تتغذى على العشب أكثر تغذية من لحوم الأبقار التى تتغذى على الحبوب، وتحتوى على الكثير من أوميجا 3 الصحية للقلب، والأحماض الدهنية CLA وكميات أعلى من الفيتامينات A و E.

ما علاقة اللحوم بأمراض القلب والسكرى

تظهر العديد من الدراسات أن اللحوم الحمراء مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، ومع ذلك ليست كل اللحوم الحمراء لها نفس الآثار الصحية، حيث كشفت دراسة أن اللحوم المصنعة كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى، ولم يتم العثور على ارتباط باللحوم الحمراء غير المصنعة.

عندما يتعلق الأمر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والوفاة، فمن الأهمية التمييز بين اللحوم المصنعة وغير المصنعة ، حيث يمكن أن يكون لهما تأثيرات مختلفة إلى حد كبير.

هل اللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بالسرطان؟

تظهر العديد من الدراسات أن استهلاك اللحوم الحمراء يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهو رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم.

وتشير دراسات أخرى إلى أنه ليس اللحوم نفسها، بل المركبات الضارة التى تتشكل عند طهى اللحوم، والتى تساهم في زيادة المخاطر، لذلك، قد تكون طريقة الطهى محددًا رئيسيًا للتأثيرات الصحية النهائية للحوم.