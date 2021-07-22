أعشاب طبيعية تسرع فقدان الوزن

بيروت - نادين محمد -



تحظى بعض الأعشاب بشعبية كبيرة فيما يخص تخسيس الوزن من حيث قدرتها على زيادة التمثيل الغذائي وتسريع عملية حرق الدهون ، لكن هذا لا يعني انها الحل السحري، بينما ينصح بتناولها مع اتباع حمية مناسبة، كما أن ممارسة رياضة منتظمة يزيد من فعالية الأعشاب.

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افضل اعشاب طبيعية لحرق الدهون:



1. فلفل حريف:

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يُعتقد أن الكابسيسين هو المركب الرئيسي في الفلفل الحار ، وهو يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 8 في المائة من خلال عملية تسمى التوليد الحراري كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي. عندما يتعين على الجسم رفع درجة حرارته ، يجب حرق السعرات الحرارية من أجل القيام بذلك لتوليد الطاقة. وهذه العملية المتمثلة في حرق السعرات الحرارية من خلال التوليد الحراري هي ما يعطي الكابسيسين الفضل فيما يتعلق بفقدان الوزن.

2. الكركم:

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شاي الكركم فعال للغاية لفقدان الوزن بسبب آثاره الحرارية. يمكن أن يؤدي تناول شاي الكركم إلى فقدان الوزن بشكل سريع لأنه يساعد على حرق الدهون الزائدة في الجسم ويقلل أيضًا من التهاب الجسم. من المعروف أن الكركمين يساعد في تقليل الالتهاب ، وبالتالي يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل ومشاكل القلب. يجب شرب شاي الكركم أو مجرد إضافة الكركم إلى الماء الدافئ وشرب هذا السائل كل يوم.

3. الزنجبيل:

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بسبب ارتفاع كمية الكروم والمغنيسيوم والزنك الموجودة في الزنجبيل ، يمكن أن يساعد في الوقاية من الحمى والبرد، يمكن أن يساعد الزنجبيل أيضًا في إنقاص الوزن. يمكن أن يساعد تناول شاي الزنجبيل في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ، وتنشيط الدورة الدموية ، وكذلك طرد السموم من الجسم.

4. الميرمية:

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نبات الميرمية هو عشب صغير يعمل كمنشط ممتاز. بسبب وجود كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وخصائص مدرة للبول الموجودة في المريمية ، فهي تساعد على تحقيق أهداف فقدان الوزن. يمكن أن يساعد استهلاك هذه العشبة السحرية على تحسين التمثيل الغذائي في الجسم وتسريع مشاكل فقدان الوزن.



5. الفلفل الأسود:

الفلفل الأسود من التوابل المغذية ومنخفضة السعرات الحرارية ، والتي يمكن أن تسمح لك بخسارة الدهون بسهولة. الفلفل الأسود ممتاز للتخلص من الدهون وخاصة دهون البطن. يمكن أن يساعد شرب شاي الفلفل الأسود أو تضمين الفلفل الأسود في نظامك الغذائي في محاربة السمنة لدى الشخص. مزيج الليمون والعسل والفلفل الأسود هو مزيج ممتاز لفقدان الوزن.