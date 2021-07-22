بالأرقام.. كوريا الجنوبية تسجل أعلى زيادة يومية لحالات كورونا

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الخميس رقما قياسيا آخر لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1842، في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء أسوأ موجة تفش على الإطلاق وسط تزايد الحالات في جميع أنحاء البلاد نتيجة سلالة دلتا الأشد عدوى.



تشمل أحدث الأرقام 270 بحارا على متن مدمرة تابعة للبحرية لمكافحة القرصنة كانوا يشاركون في دوريات في المياه قبالة أفريقيا وعادوا إلى بلادهم يوم الثلاثاء بعد ثبوت إصابتهم بكوفيد-19.

وتدرس السلطات توسيع القيود المفروضة على العاصمة سول والمناطق المجاورة الأسبوع المقبل مع استمرار ظهور حالات إصابة في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أن إجمالي الإصابات في كوريا الجنوبية ارتفع إلى 184103 بالإضافة إلى 2063 وفاة.