الفطر الأسود يتفشى في الهند.. تسجيل 45 ألف إصابة خلال شهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نيودلهي أن الهند سجّلت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 45 ألف إصابة بداء "الفطر الأسود".

وداء "الفطر الأسود" هو مرض فطري يزيد معدل الوفيات فيه عن 50% ويتفشّى خصوصاً في صفوف أشخاص أصيبوا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب وزير الصحة بهاراتي برافين باوار أمام البرلمان إن أكثر من 4200 شخص لقوا حتفهم بسبب "الفطر العفني"، وهو في العادة مرض نادر لكنّه انتشر في الهند في صفوف أشخاص تعافوا من كورونا.

وينتج مرض "الفطار العفني" المعروف باسم الفطر الأسود عن كائنات تُسمّى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.