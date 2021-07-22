شكرا لقرائتكم احتجاز غريب لرهائن في السويد على طريقة فيلم لعادل امام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجين في السويد، عربي الاسم، ويبدو أنه معجب بأفلام الفنان المصري الشهير عادل إمام، إلى درجة أنه قام وسجين آخر أمس الأربعاء بتقليد دوره في أحد أفلامه، فاحتجزا حارسين من السجن كرهائن، ولم يفرجا عنهما طوال 9 ساعات، إلا بعد أن لبت الشرطة طلبهما بالحصول على 20 فطيرة بيتزا، تماما كما حصل عادل امام من أجهزة الأمن في فيلم "الإرهاب والكباب" على طلبه الغريب أيضا، وكان عبارة عن سندويتشات وأطباق لحم مشوي وتوابعه، وزعها على من احتجزوا معه رهائن في "مجمع التحرير" بالقاهرة، كشرط للإفراج عنهم.

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أما عن رهينتي السجن السويدي، فنقل الإعلام المحلي عن الشرطة، أن النزيلين في السجن "بتهمتي قتل" اقتحما قسماً فيه للحرس، وتحصنا معهما بإحدى غرفه، مع أن سجن Hällbyanstalten البعيد قرب مدينة Eskilstuna أكثر من 100 كيلومتر عن العاصمة ستوكهولم، موصوف بشديد الحراسة، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" مترجما مما ذكره مسؤول فيه لصحيفة Aftonbladet الموردة بخبرها أن إدارته اتصلت بالشرطة "فأرسلت وسيطا فاوض الخاطفين ولبى طلبهما الغريب" لذلك تم الإفراج عنهما، ولم يصب أي منهما بضرر.

وكان الخطفان "المسلحان بشفرات حلاقة" طلبا في البداية طائرة هليكوبتر لتنقلهما إلى خارج السجن كهاربين، إضافة للبيتزا التي أعلنا عن رغبتهما بتوزيعها على زملاء لهم بالسجن، كشرط مزدوج للإفراج عن الرهينتين، وهما رجل وامرأة، إلا أن المفاوضات انتهت بتلبية القسم المتعلق بالبيتزا فقط، وتم توزيعها على 20 سجينا، يقضون عقوبتهم في عنبرهما نفسه، وظهر عناصر من الشرطة في لقطات تلفزيونية وهم يحملونها إليهم في علب كرتونية، في مشهد ظهر شيء منه في الفيديو المعروض أعلاه.

الخاطفان، بحسب ما ورد اسماهما في الإعلام السويدي، هما Haned Mahamed Abdullahi البالغ 24 سنة، وربما اسمه الأول "حامد" المحكوم بالسجن 18 سنة، لقتله شابا يكبره بعام طعنا في 2019 بالسكين، على حد ما طالعته "العربية.نت" مترجما من موقع صحيفة Expressen المحلية، فيما زميله Isak Dewit البالغ 30 عاما، محكوم بالسجن 18 سنة أيضا، لإطلاقه 15 رصاصة على والده حتى الموت قبل 5 سنوات.