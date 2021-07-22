شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق هتساعدك فى الحفاظ على وزنك فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الأضحى مشهور بتناول أنواع اللحوم الشهية لكن الأكل بكثرة يمكن أن يؤدى مباشرة إلى مشاكل صحية خطيرة وزيادة الوزن نتيجة لتناول الوجبات الخفيفة الدهنية اللذيذة والأطباق الشهية والعصائر السكرية، ووفقا لتقرير لموقع webmed من الصعب الحفاظ على نظام غذائى متوازن فى المناسبات الاحتفالية، لكنه ليس مستحيلًا، وفيما يلى بعض المؤشرات التى تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائى فى عيد الأضحى.

4 نصائح للحفاظ على الوزن أثناء الاحتفال بعيد الأضحى1- ابدأ بوجبة إفطار مغذية

يمكن أن يؤثر التحكم فى كمية السعرات الحرارية التى تتناولها خلال النصف الأخير من اليوم بشكل كبير على عملية التمثيل الغذائى لديك، معظم عناصر الإفطار مثل البيض والحبوب والفطائر تحتوى فى الغالب على الكربوهيدرات الصحية والبروتينات تجعلها خطوة صحية.

ابدأ يوم العيد بتناول 2-3 أكواب من الماء الدافئ مع رشة من الليمون ثم تناول فطور دسم الكثير من الفواكه الموسمية وكوب من عصير الفاكهة واختيارك من البيض يمكنك حتى إضافة الفطائر.

2- تناول وجبات صغيرة

الجميع يبقى معدته فارغة للاستمتاع بعيدًا عائليًا كبيرًا، لكن هذا لا يعنى أنه يجب عليك إنهاء كل طبق على الطاولة يمكن أن يؤدى تناول وجبة كبيرة على معدة جائعة إلى الانتفاخ ومشاكل فى المعدة.

يمكنك إضافة بعض الأنشطة والمرح فى الهواء الطلق إلى خطط العيد الخاصة بك مع العائلة.

3-عدم الإفراط فى تناول حلويات العيد

غالبًا ما يبدأ المسلمون فى جميع أنحاء العالم يومهم بالحلويات اللذيذة، ويشاركونها كهدايا، ويجب عدم الإفراط فى تناول الحلوى والطريقة الجيدة لتذوق الحلوى هي مشاركتها مع 2 أو 3 أشخاص بهذه الطريقة يمكنك إشباع الرغبة دون الشعور بالذنب.

4. اختر الطعام المشوى دائما

الطريقة التى يتم بها طهى الطعام يمكن أن تضيف أو تقلل بشكل خطير من السعرات الحرارية المتناولة والطعام المشوى أكثرها صحة ويحافظ على الوزن المثالى للجسم.