شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية للخوخ والبرقوق فى الصيف.. أهمها تعزيز المناعة ومعالجة الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للخوخ والبرقوق فوائد كبيرة، حيث يمكن أن يقللا من خطر الإصابة بالسرطان، كما يحتوى الخوخ على كمية قليلة من السكريات، أما البرقوق فاكهة حلوة آمنة تمامًا لمرضى السكر، وتعمل هذه الفواكه على الحماية من الجفاف والفيروسات والبكتيريا، وتعتبر مصدرا جيدا لفيتامين ك.

وخلال هذا التقرير نتحدث عن الفوائد الصحية للخوخ والبرقوق، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

الفوائد الصحية للخوخ..

1. يعزز جهاز المناعة

يحتوى الخوخ على كميات كبيرة من فيتامين سى، فهو فيتامين قابل للذوبان فى الماء وهو ضرورى لنظام المناعة، يحتوى أيضا على مضادات الأكسدة، كما يساعد أيضا على تقليل الالتهاب فى الجسم.

2. يحسن الهضم

يمكن أن يلبي ما يصل إلى 10% من احتياجاتك اليومية من الألياف في نظامك الغذائي، ويقيك من أمراض القلب وحتى السرطانات فى منطقة القولون والمستقيم، ويحتوى على كمية منخفضة من السكريات لذلك فهو يساعد أيضًا فى استقرار مستويات السكر فى الدم.

3. يحمي عينيك

يساعدك على تحسين صحة العين بشكل عام، كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين والعمى الليلي.

الفوائد الصحية للبرقوق :