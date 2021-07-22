شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض الكلى.. تعرف على أفضل نظام غذائى متكامل خلال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون وخصوصا مرضى الضغط المرتفع وأصحاب الأمراض المزمنة من مشاكل في الكلى مما يؤدى لتلفها، فالكلى من أهم الأعضاء في الجسم ولها دور كبير فهى المسئولة عن تصفية النفايات، وإطلاق الهرمونات التي تنظم ضغط الدم، وموازنة السوائل في الجسم ،وفى عيد الأضحى قد يعانى مرضى الكلى من المشاكل الصحية بسبب تناول اللحوم لذا يقدم الخليج 365 نظاما غذائيا لمرضى الكلى لتجنب حدوث المشاكل الصحية لهم في العيد وفقا لما ذكره موقع healthline وهى:

1:القرنبيط

يعتبر القرنبيط نباتًا مغذيا ومصدرا جيدا للعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين ب، كما أنه مليئ بالمركبات المضادة للالتهابات مثل الإندولات وهي مصدر ممتاز للألياف ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام القرنبيط المهروس بدلاً من البطاطس للحصول على طبق جانبي منخفض البوتاسيوم.

2: الأسماك

تعتبر الأسماك من أفضل أنواع اللحوم التي ينصح بها مرضى الكلى ، فهى تحتوى على نسبة عالية من الاحماض الصحية والأوميجا 3 الذى يعزز صحة الجسم.

3:بياض البيض

على الرغم من أن صفار البيض مغذي للغاية ، إلا أنه يحتوي على كميات عالية من الفوسفور ، مما يجعل بياض البيض خيارًا أفضل للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا ،يوفر بياض البيض مصدر بروتين عالي الجودة ، بالإضافة إلى ذلك ، فهي خيار ممتاز للأشخاص الذين يخضعون لعلاج غسيل الكلى ، والذين لديهم احتياجات أعلى من البروتين.

4:صدور الدجاج

على الرغم من أن تناول البروتين بكميات محدودة أمر ضروري لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى ، فإن تزويد الجسم بكمية كافية من البروتين عالي الجودة أمر حيوي للصحة.

5:المكسرات

تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الأوميجا 3 وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم والمناعة كما أنها مفيدة لمرضى الكلى.

6: الخضروات الورقية

تحتوى الخضروات الورقية على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الكلى والحفاظ عليها.