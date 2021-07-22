شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى القلب والكوليسترول لتجنب مشاكل تناول اللحوم فى عيدالأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الأضحى يعنى الفتة واللحمة والدهون الكثيرة وهى من الاكلات الشهيرة فى العيد ولكن قد تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم ووزنه وخصوصا لمرضى القلب والكوليسترول ، حيث تسبب هذه الأطعمة ارتفاع الكوليسترول وبالتالي مشاكل في القلب والصحة عموما .

وفى التقرير التالى يقدم الخليج 365 نصائح لمرضى القلب والكوليسترول في عيد الأضحى وفقا لما ذكره موقع health وهى:

1: ينصح مرضى القلب بتناول كميات قليل من اللحوم الحمراء مع تناول الخضروات معها.

2:اختيار قطعة اللحم الخالية من الدهون وطهيها جيدا على النار.

3:تناول اللحوم المشوية بدلا من المحمرة وذلك للتأكد من عدم وجود الدهون بها.

4: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه أثناء اليوم وذلك لتعزيز صحة الجسم والقلب وحمايته من المشاكل.

5:يجب تجنب تناول اللحوم في العشاء واستبداله بتناول وجبة خفيفة تحتوى على فاكهة او كوب زبادى.

6:الحركة مهمة لمرضى القلب وخصوصا بعد تناول الطعام، فيجب ممارسة الرياضة أو الحركة في المكان لتجنب الشعور بالحموضة والتخمة.

7:يجب على مريض القلب تناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة منعا لحدوث أي مشاكل في العيد.

8:ينصح مريض القلب بتجنب تناول الكبد والطحال والأعضاء الداخلية للأضحية والحرص على تناول اللحوم قليلة الدسم وبكميات قليلة فقط.

9: الاهتمام بشرب العصائر الطبيعية بدلا من المشروبات الغازية التي تؤثر على صحة القلب وتسبب السمنة وتراكم الدهون في الجسم.

ينصح مرضى القلب والكوليسترول تجنب الضغط العصبى والتوتر الشديد مع تناول المشروبات التي تساعد على الاسترخاء والهدوء ومنها البابونج والينسون والنعناع والزنجبيل ، فهى تعمل على طرد السموم من الجسم واسترخاء الجسم.