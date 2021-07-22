شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل غذائية للحوم لمرضى النقرس فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس هو نوع من التهاب المفاصل ينتج عن زيادة حمض البوليك فى الدم، ويمكن أن يؤدى حمض البوليك الزائد إلى تراكم السوائل حول المفاصل، ما قد يؤدى إلى تكوين بلورات حمض البوليك، وقد يؤدى تكوين هذه البلورات إلى تضخم المفاصل والتهابها، ما يؤدى إلى ألم شديد.

ويمكنك التحكم فى نوبات النقرس المؤلمة عن طريق تغيير النظام الغذائى ونمط الحياة، وفقا لتقرير موقع "healthline".

وسيساعد النظام الغذائى الصديق لمرض النقرس فى التحكم فى مستويات حمض البوليك فى الجسم مع تعزيز الصحة العامة، ووفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم، فإن اتباع نظام غذائى يحتوى على كمية زائدة من الأطعمة التالية يمكن أن يؤدى إلى النقرس.

المأكولات البحرية

اللحم الأحمر

المشروبات السكرية

الكحول

المخ والقلب ، والكلى ، والكبد

الديك الرومى

لحم الخروف

لحم الغزال

الرنجة واللأنشوجة والسردين

الماكريل والتونة والسلمون المرقط والحدوق وسمك القد

بلح البحر

الخميرة

عصائر الفاكهة

المشروبات الغازية

ما هى الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها؟

ما الأطعمة التى يجب تضمينها؟

يمكن أن يساعد النظام الغذائي منخفض البيورين على خفض مستويات حمض البوليك والعمل على منع أعراض النقرس، وتشمل الأطعمة والمشروبات التي يجب تناولها يوميًا ما يلي: