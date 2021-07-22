شكرا لقرائتكم خبر عن علشان تاكل فتة بأمان واطمئنان .. طرق للتغلب على الانتفاخ والغازات فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاحتفال بعيد الأضحى يشمل الكثير من العادات والطقوس اليومية والأكلات اللذيذة التي يفضلها الجميع أشهر لحم الضأن والفتة والوجبات الدسمة، وهو ما قد ينتج عنه الإصابة بانتفاخ البطن والغازات، وفقا لتقرير لموقع webmd.

ينتج الغازات في المعدة بشكل أساسي عن ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام أو المشروبات ويتم إطلاقه من الفم على شكل تجشؤ، ينتج الغاز الذي ينتقل عن طريق انتفاخ البطن عن عدم قدرة الجسم على امتصاص أو هضم بعض الكربوهيدرات في الأمعاء الدقيقة بمجرد أن يمر هذا الطعام غير المهضوم إلى الأمعاء الدقيقة، تقوم البكتيريا بتفتيته، وتنتج الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون وأحيانًا الميثان لكن هذا لا يحدث لدى الجميع.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاصوليا والبقوليات والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

شرب المشروبات الغازية.

الأكل بسرعة كبيرة أو التحدث أثناء المضغ ، مما يؤدي إلى ابتلاع المزيد من الهواء.

الشرب من خلال الماصه.

تناول المحليات الصناعية

أمراض الأمعاء المزمنة مثل التهاب الأمعاء.

عدم تحمل الطعام مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو عدم تحمل اللاكتوز.

نمو جرثومي في الأمعاء الدقيقة.

تجنب الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الغازات

الحبوب الكاملة مثل النخالة.

منتجات الألبان، بما في ذلك الحليب والجبن والآيس كريم.

الأطعمة التي تحتوي على السوربيتول، وهو سكر طبيعي موجود في الفاكهة.

تناول مساعدات الجهاز الهضمي التي لا تستلزم وصفة طبية.

إنزيمات الجهاز الهضمي متوفرة كمكملات بدون وصفة طبية يمكنك أن تأخذ واحدة أو اثنتين.

أسباب الإصابة بالانتفاخ والغازاتطرق لتجنب الانتفاخ والغازات في العيد