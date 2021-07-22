شكرا لقرائتكم خبر عن عيد من غير مشاكل .. السهر فى أيام العيد هيأثر على مزاجك وصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاحتفال بعيد الأضحى له طقوس خاصة أبزرها ذبح الأضاحي وتناول اللحوم والتجمع مع الأسرة والعائلة والأصدقاء أيضا السهر لفترات طويلة خلال ساعات الليل وهو ما قد يؤثر على الصحة ويؤثر على المزاج العام وقد يجعلك لا تقدر على الاستمتاع بباقي أيام العيد، ووفقا لتقرير كيفيلاند كلينك الأمريكية يمكن أن تشمل المشاكل قصيرة المدى للسهر وعدم أخذ قسط كاف من النوم ما يلي:

نعاس مفرط أثناء النهار: يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس والتعب الشديد أثناء النهار.

ضعف الذاكرة: يمكن أن يؤثر قلة النوم على قدرتك على التفكير والتذكر ومعالجة المعلومات.

تقلب المزاج: السهر يمكن أن يجعلك تشعر بتقلب المزاج فى نهار اليوم التالى ويمكن أن تصبح أكثر عرضة للصراعات مع الآخرين.

جودة الحياة: قد تقل احتمالية مشاركتك في الأنشطة اليومية العادية أو ممارسة الرياضة.

احتمالية أكبر لوقوع حوادث السيارات: تتسبب القيادة في حالة نعاس في حدوث آلاف الحوادث والإصابات والوفيات .

الإصابة بمشاكل صحية: بعض أخطر المشاكل المحتملة المرتبطة بالحرمان المزمن من النوم هي ارتفاع ضغط الدم والسكري والنوبات القلبية وفشل القلب أو السكتة الدماغية.

يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على مظهرك، بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة والهالات السوداء تحت العينين هناك أيضًا ارتباط بين قلة النوم وزيادة هرمون التوتر ، الكورتيزول ، في الجسم، يمكن للكورتيزول تكسير الكولاجين ، وهو البروتين الذي يحافظ على نعومة البشرة.