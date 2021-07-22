“الصحة العالمية”: “دلتا” سيُصبح السلالة المهيمنة خلال الأشهر المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:13 صباحاً - منذ 8 ساعات

آخر تحديث: 21 - يوليو - 2021 11:39 مساءً

حذرت منظمة الصحة العالمية من متحوّر “دلتا” معتبرة أنه سيُصبح السلالة المهيمنة خلال الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق، حذرت المنظمة من متحور جديد لفيروس كورونا المستجد والذي يعتبر أشد شراسة ويطلق عليه اسم “لامبدا” حيث شكل ما نسبته 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين في قارة أميركا اللاتينية في الأسابيع الأخيرة.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة، كاريسا إتيان، إن القرائن المتوفرة حتى الآن عن هذه الطفرة تشير إلى خطورتها العالية، خاصة من حيث سرعة سريانها وقدرتها على مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء.

وأضافت المسؤولة الأممية: “ما زلنا لا نملك البيانات الكافية لتحديد مدى خطورة هذه الطفرة ومواصفاتها النهائية، لكن المؤشرات العلمية التي تجمعت حتى الآن لدى الخبراء لا تبعث على التفاؤل.”