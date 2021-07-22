شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق لتناول اللحوم بشكل صحى فى عيد الأضحى بدون مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول الناس فى عيد الأضحى جميع أنواع اللحوم الشهية لكن أكلها بكثرة يمكن أن يؤدى مباشرة إلى مشاكل صحية خطيرة، ويمكن أن تشكل زيادة استهلاك اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية خلال هذه العطلة مخاطر عالية لمشاكل صحية مختلفة على المدى القصير والطويل أيضًا .

ووفقا لتقرير موقع healthline فإن بعض المشاكل الصحية الرئيسية الناتجة عن عدم مراقبة كيف وماذا نأكل هذه الأيام هى ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم ومشاكل الهضم ومشاكل القلب وزيادة الوزن.

ويقدم التقرير التالى بعض النصائح الصحية المهمة للاستمتاع بتناول اللحوم فى عيد الأضحى دون أى مشاكل صحية.

طرق تناول اللحوم بدون مشاكل في عيد الأضحى

1- إزالة أكبر قدر ممكن من الدهون قبل طهى اللحم.

2- تعتبر اللحوم المسلوقة أكثر صحة من اللحوم المقلية، حيث إن مزيج الدهون والبروتينات فى الوجبة نفسها تجعل من الصعب هضمها ويسبب العديد من أعراض الجهاز الهضمي (سوء الهضم ، وحرقان القلب ، والغثيان).

3- إضافة الخضروات إلى جانب اللحوم (مثل البطاطس ، والجزر ، والبازلاء ، والبروكلي) يلعب دورًا مهمًا في الهضم الصحي وامتصاص الدهون.

4- يفضل اختيار أجزاء (مثل منطقة العنق والفخذ من الحيوان) التى تحتوى على كمية قليلة من الدهون مقارنة بالقطع الأخرى.

5- يعتبر شى اللحوم طريقة تحضير صحية، لكن يجب تقليل حجم قطع اللحم للحد من وقت التعرض للحرارة، كما يجب إزالة أى دهون مرئية لتجنب سقوطها على الفحم ومنع تكون المواد الضارة، لذا ينصح بتتبيل اللحم بإضافة الخل والليمون قبل الشوي لتقليل تكون هذه المواد الضارة.

6- لا أحد يستطيع أن ينكر أن اللحوم طعام لذيذ وغني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم لكن على الجانب الآخر، تجنب الإفراط في استهلاك اللحوم لتجنب العديد من المشكلات الصحية ذات الصلة (اضطراب الجهاز الهضمي ، والنقرس ، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وزيادة مستويات الكوليسترول).

7- يجب ألا يتجاوز متوسط استهلاك اللحوم 75-100 جرام يوميًا.