أول وفاة بإنفلونزا الطيور بين البشر.. الهند تسجل الحالة النادرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهند وفاة صبي في الـ11 من عمره بعد إصابته بفيروس إنفلونزا الطيور من السلالة (إتش5إن1)، في أول حالة وفاة من نوعها في البلاد.

الحالة تسلط الضوء على خطر محتمل جديد في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان والتي ما زالت تواجه صعوبات في مكافحة جائحة كورونا.



وذكر بيان للحكومة أن الصبي دخل إلى مستشفى في نيودلهي في 2 يوليو/تموز، وتوفي أمس الثلاثاء بعد أن تطورت حالته إلى فشل في وظائف الأعضاء.





وأضاف البيان أن المسعفين الذين شاركوا في علاج الصبي، وأسرته معزولون صحيا كما بدأت السلطات عملية لتعقب المخالطين.

وذكر البيان أن إدارة تربية الحيوانات في ولاية هاريانا، مسقط رأس الصبي في شمال البلاد، لم تعثر على أي حالات يشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور وكثفت جهود المراقبة.

وشهدت الهند أكثر من 6 موجات تفش لإنفلونزا الطيور على مدى العقدين الماضيين، وتمكنت من السيطرة عليها جميعا، ولم يتم الإعلان عن أي إصابة بشرية بالمرض فيها من قبل.