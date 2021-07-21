موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. خوزستان الثائرة ومكاسب الفيروس وفاتورة غضب الطبيعة

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تتواصل الاحتجاجات ضد نقص المياه في مدن مختلفة من محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب إيران،وسط تجاهل حكومي لحل المشكلة.

حققت شركة الأدوية الأمريكية جونسون آند جونسون أرباح تفوق التوقعات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

تمثل الكوارث الطبيعية أزمة حادة للبشرية، بما تخلفه من دمار، يؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الدولة، ويستنزف الكثير من مواردها.

وافقت شركة فولفو على أن تتسلم مشروعاتها في الصين من الشركة الأم جيلي أوتوموبيل هولدينجز ليمتد، في تطور لافت للاستثمار بأكبر سوق للسيارات بالعالم.

بينما توفد تركيا مليشيات عسكرية ومرتزقة إلى الأراضي الليبية، فإنها تصبو من ورائها إلى مكاسب اقتصادية لا تخفى على أحد.

تبرع الملياردير الأمريكي جيف بيزوس بنحو 200 مليون دولار للناشط والمعلق السياسي فان جونز والطاهي المتجول خوسيه أندريس.

فتحت تحركات الشركات الناشئة في الهند شهية عمالة التكنولوجيا لدخول السوق الهندي دون تردد، ما يبشر بمعجزة اقتصادية في الأفق.