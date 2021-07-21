موجز ”الخليج 365” للسيارات.. شاحنة GMC وأقوى SUV وكيا سبورتاج 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

بالتزامن مع طرحه رسميا للبيع بالسوق الكورية، أزاحت ماركة كيا الستار رسميا عن نسخة 2022 من طراز "سبورتاج" الجيل الخامس للعملاق الكوري.

احتفلت ماركة لامبورجيني الإيطالية بطراز URUS الذي وصل لمعدل تصنيعي جعله الطراز الأعلى تصنيعا في تاريخ الماركة الإيطالية.

خطفت ماركة GMC أنظار العالم بإعادة ماركة هامر للظهور من جديد، عبر شاحنة النسخة الكهربائية التي تطرح تحت مظلة الماركة الأمريكية.

طراز جييب رانجلر من أقوى سيارات الدفع الرباعي المجهزة لاختراق الطرق الوعرة، رغم ذلك تتوفر مجموعة من السيارات القادرة على منافسته.

شهدت عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة SUV صغيرة الحجم من مختلف الماركات البارزة.

طرحت جنرال موتورز مجموعة مميزة من موديلات السيارات خلال العقد المنقضي حققت مبيعات كبيرة،وفق بيانات الشركة.

لا يقل صوت المحرك أهمية عن قدراته عند عشاق السيارات الرياضية، لذلك حرص صناع المركبات على توفير هذه الميزة في العديد من الموديلات.