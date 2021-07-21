شكرا لقرائتكم خبر عن طرق صحية تجنبك مشكلات الهضم بعد تناول الفتة واللحوم فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من المشاكل المرتبطة بالهضم عند تناول وجبة دسمة فى العيد، حيث يتعرض البعض للإصابة بالحموضة والشعور بحرقان بالمعدة، ويقدم موقع foodfornet عددا من الطرق التى يمكن أن تقلل من مشكلات الجهاز الهضمى بعد تناول الفتة واللحوم فى عيد الأضحى.

شاى الزنجبيل

شاى الزنجبيل غنى بالمركبات النشطة بيولوجيا وهى المغذيات النباتية الموجودة فى بعض الأطعمة المفيدة للصحة، ولها خصائص مضادة للالتهابات، يمكن أيضا أن تساعد فى تقليل مخاطر الحموضة.



شاي الزنجبيل

اللبان اللبان مضغ اللبان يعتبر طريقة جيدة لمحاربة حموضة المعدة خاصة اللبان الخالى من السكر الذى يساعد فى زيادة إنتاج اللعاب وتطهير المرىء من الأحماض المؤلمة.

العرقسوس

يعتبر العرقسوس من أفضل المشروبات، حيث يساعد على زيادة الطبقة المخاطية فى المرىء، ما يساعد على حماية بطانة المعدة وتخفيف آثار الحموضة المعدة، تشير بعض التقارير إلى أن الكثير من العرقسوس قد يكون له آثار صحية سلبية.

خل التفاح

خل التفاح يمكن أن يساعد فى موازنة درجة الحموضة فى معدتك وتقليل أعراضها.