تحذير صادم من "الصحة العالمية": سلالة "دلتا" تغزو العالم خلال أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقّعت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن تصبح المتحورة "دلتا" من فيروس كورونا، الشديدة العدوى والمسؤولة حالياً عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة.

ورغم اكتشاف اللقاحات وبدء حملات التطعيم في دول عديدة حول العالم، فإن في المقابل تتسارع سلالات فيروس كورونا في الانتشار والتفشي حول العالم.



وتعد سلالة "دلتا"، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، موجودة الآن في 124 دولة وإقليم، بزيادة 13 عن الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 180 لسلالة "ألفا" المكتشفة في المملكة المتحدة.





في المقابل تنتشر فصيلة "بيتا" في 130 دولة وإقليم، والتي تم تحديدها لأول مرة في جنوب إفريقيا، فيما تتفشى سلالة "جاما"، والتي ظهرت في البرازيل، في 78 دولة وإقليم، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء.



سلالة "دلتا".. 75% من حالات الإصابة الجديدة





وتابعت منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقراً: "من المتوقع أن تحل (سلالة دلتا) بسرعة محل السلالات الأخرى وتصبح هي المهيمنة لكوفيد -19".

وأكدت منظمة الصحة العالمية: "ومن بين البلدان التي أصبحت فيها سلالة دلتا الآن سببًا لأكثر من 75٪ من الحالات الجديدة لهذا المرض، نجد الهند والصين وروسيا وإندونيسيا وأستراليا وبنجلاديش والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا والبرتغال وإسرائيل".

وأضافت: "ومع ذلك، ما زلنا لا نعرف ما هي الآلية الدقيقة في أصل القابلية الأكبر للانتقال لهذا البديل مقارنة بالآخرين".



وقالت إنه تم تحديد حوالي 3.4 مليون حالة إضافية من كورونا خلال الأسبوع من 12 إلى 18 يوليو/تموز، بزيادة 12٪ عن الأسبوع السابق.



57000 حالة وفاة جراء كورونا أسبوعيا

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه "بهذا المعدل، من المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها (منذ بداية الوباء) في جميع أنحاء العالم 200 مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة".

ويفسر هذا الاتجاه من خلال 4 عوامل: المزيد من السلالات القابلة للانتقال، والاسترخاء في تدابير الصحة العامة، والتفاعل الاجتماعي الأقوى، وحقيقة أن العديد من الأشخاص لا يتم تطعيمهم.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الحالات الجديدة بنسبة 30٪ في منطقة غرب المحيط الهادئ و 21٪ في منطقة أوروبا، كما حددتها منظمة الصحة العالمية.

وسجلت إندونيسيا أكبر عدد 350273 بزيادة 44٪، تلتها المملكة المتحدة (296447 + 41٪) والبرازيل (287.610 بانخفاض 14٪).



ومع ذلك، ظل عدد الوفايا الأسبوعية، البالغ 57 ألف شخص، مستقراً مقارنة بالأسبوع السابق.

