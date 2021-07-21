شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التخزين السليمة للحوم ودرجات الحرارة المناسبة للطهى فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تنمو أنواع كثيرة من البكتيريا على المنتجات الحيوانية، لذلك من المهم التعامل مع جميع أنواع اللحوم وتخزينها بأمان، ومع ذلك فإن القواعد المختلفة للتعامل مع أنواع مختلفة من اللحوم يمكن أن تكون محيرة، فقد يكون من الآمن تمامًا تناول بعض اللحوم بعد أسبوع من تحضيرها أو تجميدها لوقت لاحق، ويجب التخلص من الأنواع الأخرى بعد بضعة أيام فقط.

كيفية اختيار اللحوم

وفقا للموقع الطبى "webmd" لا تشترى أبدًا اللحوم التى تجاوزت تاريخ انتهاء الصلاحية أو تاريخ البيع، اتبع هذه الإرشادات المحددة عند اختيار أنواع معينة من اللحوم:

تجنب أي لحم بقري يكون بني داكن أو متغير اللون أو له رائحة قوية، أو يكون لزجًا.

تجنب أي دواجن تبدو باهتة أو ذات رائحة قوية أو صلبة أو لزجة.

تجنب أي لحوم تالفة أو متسربة أو ممزقة، حيث من المحتمل أنها تعرضت للهواء والبكتيريا الضارة.

وللحد من نتشر البكتيريا بسرعة بين يديك واللحوم اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد التعامل مع اللحوم، سواء كانت نيئة أو مطبوخة.

ونظرًا لإمكانية انتشار البكتيريا بسهولة قم بإعداد اللحم على سطح منفصل عن جميع مواد الطهى الأخرى، احتفظ بالخضروات والمكونات الأخرى بعيدًا عن اللحوم، خاصةً إذا كنت لا تطبخها معًا فى نفس الطبق.

حاول استخدام ألواح تقطيع منفصلة، ونظف جميع أوانى الطهى بعد ملامستها للحوم النيئة، واستخدم أوانى مختلفة لتقديم الطعام بعد تحضيره.

كيفية تخزين اللحوم

عادة ما تبقى اللحوم النيئة غير المعالجة بأمان لمدة 3 أيام تقريبًا فى الثلاجة، وإذا كنت تخطط للاحتفاظ باللحوم غير المطبوخة لفترة أطول، فإن التجميد هو أفضل خيار لك، احكم إغلاق اللحم فى عبوة محكمة الإغلاق قبل التجميد، بعد ذلك يمكن عادةً تجميدها لعدة أشهر على الأقل.

يعتمد وقت التجميد والتبريد الآمن أيضًا على درجة حرارة التخزين، احتفظ بالفريزر بالقرب من 0 درجة فهرنهايت (-17.8 درجة مئوية) قدر الإمكان، فهذا يساعد على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية والحفاظ على الطعام طازجًا، احتفظ بالثلاجة عند حوالي 34 درجة فهرنهايت (1.1 درجة مئوية) ، فوق درجة التجمد بقليل ، لإطالة العمر الافتراضي للأطعمة بشكل فعال.

فيما يلي إرشادات عامة حول المدة التي يمكن خلالها الاحتفاظ باللحوم الأساسية بأمان إذا تم تخزينها بشكل صحيح.

نوع اللحوم أوقات التخزين الآمنة (في الثلاجة) أوقات التخزين الآمن (في الفريزر)

دواجن غير مطبوخة 9 أشهر (قطع) إلى سنة (كاملة).

اللحم المفروم غير المطبوخ 3-4 أشهر.

شرائح اللحم غير المطبوخة من 4-12 شهرًا اعتمادًا على الصنف.

الدواجن واللحوم والأسماك المطبوخة 2-6 أشهر

درجات حرارة الطهي الآمنة للحوم

الدواجن: 165 درجة فهرنهايت (73.9 درجة مئوية) للدواجن الكاملة أو المطحونة، يمكن للدواجن غير المطبوخة جيدًا أن تنشر السالمونيلا وأمراض أخرى، يجب عليك دائمًا طهيها جيدًا.

اللحوم المفرومة: 160 درجة فهرنهايت (71.1 درجة مئوية) للحوم المفرومة مثل لحم البقر والضأن، بينما تحتوي قطع اللحم الكاملة عادةً على معظم البكتيريا على أسطحها، قد تحتوي اللحوم المطحونة على بكتيريا مختلطة في كل مكان، لذلك ، يجب طهيها على درجة حرارة أعلى من درجة حرارة قطع اللحم الكاملة.

اللحم : 145 درجة فهرنهايت (62.8 درجة مئوية)، ويجب ترك اللحم لمدة ثلاث دقائق على الأقل قبل الأكل، يمنح وقت الراحة الحرارة وقتًا أطول لقتل أي بكتيريا.