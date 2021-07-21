شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ما هى حساسية اللحوم وكيفية التعامل معها فى عيد اللحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحساسية الغذائية شائعة نسبيًا ، حيث تصيب ما يصل إلى 8٪ من الأطفال و 2٪ من البالغين، وفي حين أن الناس يمكن أن يكون لديهم ردود فعل تحسسية تجاه لحوم البقر ولحم الضأن أو الدواجن ، فإن حساسية اللحوم هي سبب أقل شيوعًا للحساسية الغذائية مقارنة بحليب البقر والبيض والفول السوداني وجوز الشجر وفول الصويا والقمح والمحار والأسماك.

يرجع جزء من هذا إلى حقيقة أن العديد من البروتينات الموجودة في اللحوم والتي يمكن أن تسبب الحساسية (المعروفة باسم المواد المسببة للحساسية) تصبح أقل حساسية عند طهي اللحوم، على الرغم من عدم وجود علاج معروف لحساسية اللحوم ، فإن مثل هذه الحساسية نادرة وقد تنحسر الأعراض بمرور الوقت وفقا لتقرير موقع " verywellhealth"

أعراض حساسية اللحوم

مع وجود حساسية حقيقية من اللحوم، فإن جهاز المناعة في الجسم يبالغ في رد فعله كلما تناولت اللحوم (لأسباب غير مفهومة تمامًا)، يتفاعل الجسم عن طريق إطلاق مادة كيميائية تعرف باسم الهيستامين في مجرى الدم، ويمكن أن تتراوح التفاعلات من خفيفة إلى شديدة.

يمكن أن يؤدي الهستامين إلى تأثيرات فورية وأحيانًا عميقة، مما يتسبب في تمدد الأوعية الدموية وتنشيط الخلايا المنتجة للمخاط ، مما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض الجلدية والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ، بما في ذلك:

الصداع

تورم الأنسجة

عسر الهضم والغثيان

تقلصات المعدة

إسهال

التقيؤ

العطس

سيلان أو انسداد في الأنف

عيون دامعة منتفخة

نوبة ربو

سرعة دقات القلب

اعتمادًا على حساسيتك لمسببات الحساسية الخاصة باللحوم، قد تتطور الأعراض بسرعة أو على مدار ساعات، وفي حالات نادرة، قد تؤدي إلى تفاعل يهدد الحياة، ويعرف باسم الحساسية المفرطة.

في حساسية اللحوم (خاصة حساسية اللحوم الحمراء) ، يمكن أن تكون ردود الفعل المتأخرة شديدة، مع كل نوع آخر من حساسية الطعام تقريبًا ، يمكن التحكم في الاستجابة المتأخرة، يمكن أن تحدث الحساسية المفرطة بعد عدة ساعات من تناول اللحوم.

أسباب حساسية اللحوم

يمكن أن تتطور حساسية اللحوم في أي مرحلة من مراحل الحياة، ويكون بعض الأشخاص معرضين لخطر أكبر ، خصوصا أصحاب العدوى السابقة ، أو لدغات القراد ، أو التهاب الجلد ، أوالحساسية الغذائية المتزامنة.

كما هو الحال مع جميع أنواع الحساسية ، فإن السبب الكامن وراء حساسية اللحوم غير معروف، مع ذلك ، اكتسب العلماء رؤى أكبر حول العوامل الرئيسية التي تسبب الحساسية من اللحوم الحمراء وحساسية الدواجن.

ما صلة حساسية اللحوم بفصيلة الدم؟

تحدث حساسية اللحوم الحمراء ، بشكل متكرر عند الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A أو O، ووفقًا للباحثين ، هذا لأن مستضد B في فصيلة الدم AB أو B يشبه إلى حد كبير المادة المسببة للحساسية التي تسبب حساسية اللحوم ، مما يوفر لهؤلاء الأفراد حماية فطرية.

فيما يتعلق بلحم البقر والضأن ولحوم الثدييات الأخرى ، فإن المادة المسببة للحساسية هي جزيء سكر محدد ، وهو نوع يعرف باسم سكر ألفا غال الموجود في كل الثدييات تقريبًا باستثناء البشر.

في حين أن فصيلة الدم A أو O قد تزيد من خطر إصابة الشخص بحساسية اللحوم ، تشير الأبحاث إلى أن بعض أنواع العدوى أو الحساسية الموجودة قد تؤدي إلى استجابة أعراض أو تضخيم آثارها.

علاج حساسية اللحوم

أفضل طريقة لعلاج حساسية اللحوم هى تجنب نوع معين من اللحوم أو منتجاتها الثانوية، ويتضمن ذلك فحص جميع ملصقات الطعام (خاصة النقانق والفطائر ومنتجات اللحوم المختلطة الأخرى) ومكونات المطعم عند تناول الطعام بالخارج.

إذا كان اللحم عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي ، فعليك التفكير في مقابلة اختصاصي تغذية يمكنه مساعدتك في العثور على مصادر بديلة للبروتين مع ضمان تلبية احتياجاتك الغذائية اليومية.