شكرا لقرائتكم خبر عن جدول اللقاحات الموصى بها للمراهقين والشباب من 11 عاما حتى 26 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للوقاية من بعض الأمراض تتجه دول العالم لإعطاء بعض التطعيمات بشكل روتينى منذ الطفولة، بينما يتم إعطاء البعض الآخر فقط فى ظل ظروف خاصة، ومن المهم أن يعرف الآباء اللقاحات التى سيتم تقديمها لأبنائهم المراهقين فى الفحص التالى حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات جيدة لصحة أبنائهم المراهقين.

اللقاحات الموصى بها للمراهقين

توصى مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية ولجنتها الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) بـ4 لقاحات لجميع المراهقين وفقا لتقرير موقع verywell health..

- لقاح الكزاز والدفتيريا ولقاح السعال الديكى اللاخلوى:

يقى هذا اللقاح من الدفتيريا والسعال الديكى بالإضافة إلى التيتانوس، ويتزايد مرض الشاهوق بشكل خاص بين المراهقين، ما يؤدى إلى هذه الجرعة المنشطة الجديدة من سن 11 إلى 12 عامًا.

- لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV): يشار إلى هذا اللقاح لجميع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و26 عامًا، يقى اللقاح من فيروس الورم الحليمى البشرى، وهو فيروس يسبب سرطان عنق الرحم والثآليل التناسلية.

- لقاح المكورات السحائية : تم تطوير لقاح المكورات السحائية لحماية المراهقين من التهاب السحايا الجرثومي، وهو عدوى خطيرة تصيب الدماغ والحبل الشوكي وتقتل ما يقرب من 10 إلى 15% من الأشخاص المصابين به، حتى مع العلاج بالمضادات الحيوية يتم إعطاء هذا اللقاح أيضًا بشكل روتينى فى الفحص من 11 إلى 12 عامًا.

- لقاح الأنفلونزا : يوصى الآن بلقاح الإنفلونزا لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و18 عامًا، اسأل طبيب الأطفال أو مقدم الرعاية الصحية للأسرة عن موعد تحديد موعد للحصول على لقاح الإنفلونزا.

لقاح التهاب الكبد الوبائي أ : يستخدم هذا اللقاح للحماية من التهاب الكبد الوبائي أ، يتم إعطاء جرعتين من اللقاح بفاصل ستة أشهر على الأقل لتوفير الحماية ضد مرض الكبد هذا، يجب تطعيم المراهقين الذين يعيشون في مناطق بها عدد كبير من حالات التهاب الكبد الوبائي أ، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يحصل المراهقون الذين يسافرون إلى بلدان معينة على هذه اللقطة أيضًا.

لقاحات قد يحتاجها ابنك المراهقاعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، أو المشكلات الصحية المزمنة، أو عوامل أخرى ، قد يقترح طبيب الأطفال لقاحات أخرى لمراهقك، اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عما إذا كان ابنك المراهق يحتاج إلى هذه الحقن.

لقاح المكورات الرئوية متعدد السكاريد (PPV23):

يمكن أن يسبب مرض المكورات الرئوية الالتهاب الرئوى أو التهاب السحايا أو تجرثم الدم، لا يتم إعطاء هذا اللقاح بشكل روتيني لمعظم المراهقين. المراهقون الذين قد يحتاجون إليه هم أولئك الذين يعانون من حالات مزمنة معينة مثل مرض الخلايا المنجلية أو مرض السكري أو القلب المزمن أو أمراض الرئة المزمنة، هناك شروط أخرى تشير إلى أن ابنك المراهق يجب أن يحصل على هذا اللقاح.

لقاح التهاب الكبد الوبائي ب : هذه السلسلة المكونة من ثلاثة لقاحات تحمى ابنك المراهق من التهاب الكبد B، وهو فيروس خطير يهاجم الكبد.