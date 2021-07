أفضل أفلام كرتون في عيد الأضحى للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 يوليو 2021 04:34 مساءً - لا تقتصر الأفلام على الأطفال فقط، فالكبار أيضاً يعشقون مشاهدة أفضل الأنيميشن "الرسوم المتحركة" ولا يستطيعون تفويت فيلم واحد، لذلك في هذه الموضوع سوف نرصد لك أفضل أفلام كرتون مدار الفترة الماضية، والتي تناسب الأطفال في العيد.

1 - فيلم حورية البحر The Little Mermaid

فيلم حورية البحر - الصورة من cinemablend

آريل أو حورية البحر، واحدة من أميرات ديزني ، وتم إصدار الفيلم الخاص بالشخصية عام 1989. كانت حورية البحر تبلغ من العمر 16 عاماً، وتتمتع بصوت عذب ورائع، وتمتلك جمالاً خاصاً، فعيونها الزرقاء الواسعة وشعرها الأحمر وذيلها الأخضر الطويل، جعلها شخصية مميزة وهي الابنة الصغرى لملك البحار شيبان، تهوى جمع مقتنيات البشر وتراقبهم من كثب من حين لآخر، ورغم تحذيرات والدها المتكررة من الاختلاط بالبشر، تقع آريل في حب الأمير عريق والذي أنقذته بنفسها عندما احترقت سفينته، فكيف ينتهي الفيلم، وهل تستطيع أريل الزواج من الأمير، رغم أنها حورية؟

2 - الأميرة "بل" Beauty and the Beast

الأميرة بل - الصورة من موقع ديزني

أول فيلم رسوم متحركة يُرشح لنيل جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم، حيث قدم أفضل تقنيات مستخدمة مع الدمج بالأغاني الخالدة التي أنتجتها ديزني. تتمتع "بل" بالجمال الكلاسيكي لشخصيات أميرات ديزني، إلى جانب الطاقة والانطلاق اللذين تتميز بهما عمّن سواها، لذا يعد Beauty and the Beast أحد أروع الأمثلة على الإطلاق لفيلم رسوم متحركة مرسوم يدوياً، والموسيقى لا مثيل لها.

3. تانجلد Tangled

تانجلد - الصورة من موقع علوم العرب

هو الفيلم المفضل لدى كثيرين. يحتوي على كل شيء قد تريده تقريباً من فيلم رسوم متحركة، مرح، وحركة، ورومانسية. الرسوم المتحركة المتعلقة بشعر رابونزل وحدها تستحق الإشادة والاعتراف بالإتقان التقني في فيلم Tangled، بالإضافة إلى "الأم جوثيل" فهي الأسوأ بين كل أشرار ديزني. كما يحتوي الفيلم على واحدة من أفضل أغنيات الحب الحديثة في جميع أفلام ديزني، ولكنها ليست كلاسيكية مثل بعض الأغنيات الأخرى.

4. فيلم علاء الدين Aladdin

فيلم علاء الدين - الصورة من هابرز بازار

من لا يعشق قصة علاء الدين والأميرة ياسمين الأسطورية، التي قُدمت عشرات المرات من قبل، بأشكال وأبطال وطرق مختلفة، عن الأسطورة الشهيرة "علاء الدين" هي قصة مثيرة عن المشرد الساحر علاء الدين، والأميرة الشجاعة ياسمين، والجني الذي يكون مفتاح مستقبلهم. علاء الدين من بطولة ويل سميث في دور الجني الأكبر، ومينا مسعود في دور المشرد الساحر، ونعومي سكوت في دور ياسمين الأميرة الجميلة، ومروان كنزاري بدور جعفر الساحر القوي.

5. ذا كول أوف ذا وايلد The Call of the Wild

فيلم ذا كول أوف ذا وايلد - الصورة من نبض

يدور فيلم "The Call of the Wild" حول قصة باك وهو كلب كبير القلب تنقلب حياته المنزلية السعيدة رأساً على عقب، عندما اقتلع فجأة من منزله في كاليفورنيا. يختبر باك مغامرة العمر وفي النهاية يجد مكانه الحقيقي في العالم ويصبح سيده. يقدم هذا الفيلم نوعاً مختلفاً من الأعمال الكرتونية، حيث تم دمج الأشخاص الحقيقيين مع الرسوم المتحركة، باستخدام أحدث المؤثرات المرئية وتكنولوجيا الرسوم المتحركة من أجل جعل الحيوانات في الفيلم مثل الشخصيات الواقعية.

6 . فيلم سول " Soul "

فيلم سول - الصورة من صفحة ديزني

يقدم فيلم "Soul" جو غاردنر مدرس الفرقة في المدرسة الإعدادية الذي شغفه الحقيقي هو عزف موسيقى الجاز، ولكن في خطوة غير متوقعة تم إرساله إلى مكان خيالي، حيث يضطر إلى التفكير مرة أخرى فيما يعنيه حقاً أن يكون لديه روح.

7 . فيلم إنسايد أوت Inside Out

فيلم إنسايد أوت - الصورة من أراجيك

فيلم ممتع عن طريقة تحكم المشاعر بنا من خلال حياة الطفل رايلي التي يتحكم بتصرفاته 5 مشاعر هم: الفرح والحزن والخوف والغضب والقرف، الفيلم يقدم معالجة ذكية لأهمية وجود الحزن في الحياة وأنه بدونه لا يمكن أن نستمر.. كيف؟