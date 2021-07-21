مفاجأة حول فاعلية لقاح “جونسون” في مواجهة سلالة دلتا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

في الوقت الذي يأمل فيه العالم لزيادة وتيرة التطعيم لمواجهة فيروس كورونا، فجرت دراسة حديثة مفاجأة حول فعالية أحد اللقاحات المعروفة في مواجهة متحورات كورونا.

أظهرت دراسة جديدة أن فعالية لقاح “جونسون أند جونسون” ذي الجرعة الواحدة، تقل كثيرا أمام المتحور “دلتا” سريع الانتشار، مقارنة بالسلالة الأصلية من فيروس كورونا.

وكشفت الدراسة، التي فحصت عينات دم في بيئة معملية لأشخاص تلقوا لقاحات من بينها هذا اللقاح، أن أي شخص تلقى لقاح “جونسون أند جونسون” صار بحاجة إلى جرعة ثانية.

وقالت الدراسة التي أعدها باحثون أميركيون في جامعة نيويورك، إن اللقاح أنتج أجساما مضادة أقل ضد متغير “دلتا” بنحو 5 أضعاف، مقارنة مع تلك التي أنتجت في مواجهة النسخة التقليدية من فيروس كورونا.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة ناثانيال لانداو، إن الرسالة من وراء الدراسة ليست حض الأشخاص على تجنب لقاح “جونسون أند جونسون”، بل أن يتم تعزيزه بجرعة أخرى، إما من اللقاح نفسه أو من لقاحات أخرى مثل “فايزر” أو “موديرنا”.

وتتناقض نتائج الدراسة مع إعلان شركة “جونسون أند جونسون” في وقت سابق من يوليو الجاري، أن نتائجها الأولية لبحوثها تظهر أن لقاحها كان فعالا ضد متحور “دلتا”، الذي ظهر في الهند ثم سرعان ما انتشر في عشرات الدول.

وفي مايو الماضي، أصدرت الحكومة البريطانية دراسة تشير إلى أن جرعة واحدة من لقاح “أكسفورد أسترازينيكا” الذي يشبه في تركيبته لقاح “جونسون أند جونسون”، يوفر حماية بنسبة 33 بالمئة فقط ضد متحور “دلتا”، بينما توفر جرعتان حماية بنسبة 60 بالمئة.

وتشكل هذه المعطيات ناقوس خطر، خاصة في ظل التفشي السريع لمتحور “دلتا”، إذ قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إنه يشكل نحو 83 بالمئة من إجمالي إصابات كورونا المسجلة أخيرا في أنحاء البلاد.