شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى السكر في عيد الأضحى لتناول اللحوم بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد اللحوم الخالية من الدهون وبدائل اللحوم أفضل الخيارات للأشخاص المصابين بداء السكري، والذين يجب عليهم تجنب الدهون المشبعة والمتحولة، يمكن لهذه الدهون غير الصحية أن ترفع نسبة الكوليسترول وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقا لتقريرموقع " medicalnewstoday" يمكن أن تكون اللحوم الخالية من الدهون ، بما في ذلك بعض قطع اللحم البقري والدجاج ، خيارات غذائية مناسبة لمرضى السكري.

يجب على مرضى السكري اختيار اللحوم الخالية من الدهون للحد من تناولهم للدهون غير الصحية، ويمكن أن تساعد قائمة التبادل لمرضى السكري في ذلك.

تعرض القائمة، التي أنشأتها لجنة من جمعية السكري الأمريكية وجمعية الحمية الأمريكية، خيارات اللحوم بناءً على محتوى البروتين والدهون والسعرات الحرارية.

لحم قليل الدهن جدا

اللحوم الخالية من الدهون تحتوي على 1 غرام من الدهون و 35 سعرة حرارية لكل وجبة.

اللحم الطري

اللحوم الخالية من الدهون تحتوي على 3 جرامات من الدهون و 55 سعرة حرارية. تشمل هذه اللحوم:

بعض قطع اللحم البقري ، مثل لحم الخاصرة وشريحة لحم الخاصرة ولحم المتن ولحم البقر المقطع

لحم العجل ، باستثناء قطع اللحم الدسمة.

الدواجن ، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي بدون جلد

لحم الغزال والأرانب ، بما في ذلك الدراج والبط والإوز بدون جلد

تناول اللحوم باعتدال

بعض اللحوم أقل صحة من الخيارات الخالية من الدهون ولكنها قد تكون مناسبة للاستهلاك باعتدال.

لحم متوسط الدسم

يجب على الناس تناول أجزاء أصغر من اللحوم متوسطة الدسم أو تضمينها في النظام الغذائي بشكل غير منتظم، تشمل اللحوم متوسطة الدسم ما يلي:

لحم بقري مفروم .

قطع لحم الضأن المشوي.

شرائح لحم عجل مطحون أو مكعبات

الدواجن مع الجلد والديك الرومي والبط أو الأوز

الكبد والقلب والكلى

اللحوم التي يجب تجنبها لمريض السكر

يجب على مرضى السكري تجنب اللحوم عالية الدهون واللحوم المصنعة، تحتوي اللحوم عالية الدسم على 8 جرام من الدهون و 100 سعر حراري لكل 28 جرام،و تشمل اللحوم التي يجب تجنبها ما يلي:

قطع اللحم البقري الأولية ، مثل الضلوع.

منتجات لحم الخنزير ، مثل الضلوع ، ولحم الخنزير المفروم ، والنقانق.

فطائر لحم الضأن المصنوعة من لحم الضأن المفروم.

اللحوم المصنعة ، مثل النقانق والسلامي والهوت دوج ولحم البقر المحفوظ ولحم اللانشون.

ضبط مقدار ما يتم تناوله خلال اليوم وفق نصية طبية

تختلف كمية اللحوم التي يجب أن يتناولها الأشخاص كل يوم وفقًا لعوامل فردية ، مثل العمر وحجم الجسم ومستويات النشاط.

وفقًا للخبراء ، يجب أن يستهلك الشخص الذي يتناول نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعر حراري يوميًا 50 جرامًا من البروتين وأقل من 10٪ من السعرات الحرارية من الدهون المشبعة.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA) ، يجب على الأشخاص اختيار مجموعة متنوعة من الأطعمة البروتينية واستبدال بعض اللحوم والدواجن بأسماك ومصادر نباتية.