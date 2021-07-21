شكرا لقرائتكم خبر عن قلل من اللحوم الحمراء فى العيد.. ترتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاعتماد على تناول اللحوم خلال عيد الأضحى، تحذر دراسة جديدة من تناول لحم البقر والضأن أو اللحوم المصنعة لارتباطهم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية فى وقت لاحق، وفقًا لتحليل جديد للدراسات التى أجريت على أكثر من 1.4 مليون شخص تمت متابعتهم لمدة 30 عامًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع CNN الإخبارى.



قلل من تناول اللحوم الحمراء فى العيد

وقال الموقع يُطلق عليه أيضًا مرض الشريان التاجى، وهو السبب الرئيسى للوفاة والعجز على مستوى العالم، يتطور عندما تتسبب الرواسب الدهنية للكوليسترول فى تراكم الترسبات على جدران الشرايين التى تمد القلب بالدم.



ارتباط اللحوم بالاصابة بامراض القلب

وأوضح الموقع تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية مع زيادة كمية اللحوم، وفقًا للدراسة التى نُشرت مؤخرا فى مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

مقابل كل 1.75 أوقية (50 جرامًا) من لحم البقر والضأن ارتفع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 9%، تبلغ الحصة الموصى بها من اللحوم نحو 3 أونصات (85 جرامًا)، أى حجم قطعة الصابون أو أوراق اللعب، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

وأضاف الموقع أنه لكل 1.75 أوقية (50 جرامًا) من اللحوم المصنعة، ارتفع الخطر بنسبة 18%.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة أنيكا نوبل، عالمة الأوبئة التغذوية في قسم صحة السكان بجامعة أكسفورد: "يبدو أن اللحوم المصنعة أسوأ بالنسبة لأمراض القلب التاجية".

وقال كنوبل: "هذا يتماشى مع ما تم اكتشافه فيما يتعلق بسرطان الأمعاء، حيث ثبت أن اللحوم المصنعة مرتبطة بزيادة أكبر فى المخاطر من اللحوم الحمراء".



اللحوم المصنعة تزيد من خطر الاصابة بامراض القلب

لا توجد مشكلة مع الدواجن..

تعتبر اللحوم الخالية من الدهون، ومعظم أنواع الدواجن لا تحتوى على مستويات الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء، ولا تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم التي هي جزء من اللحوم المصنعة، وتلعب الدهون المشبعة دورًا رئيسيًا في تكوين طبقة البلاك على جدران الشرايين، وهي مساهم رئيسي في الانسداد المرتبط بأمراض القلب التاجية، ويمكن للصوديوم أن يرفع ضغط الدم، ويقيد أيضًا تدفق الدم إلى القلب.



تعرف على مخاطر اللحوم الحمراء

التحول لنظام غذائي نباتي..

أظهرت الدراسات أن أفضل الأنظمة الغذائية التي يجب اتباعها لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب تعتمد على النباتات، في تصنيفات أفضل نظام غذائي لصحة القلب من قبل US News & World Report ، ويرتبط نظام البحر الأبيض المتوسط ​​بنظام داشDASH الغذائي، ونظام أورنيش Ornish كأفضل أنظمة غذائية صحية للقلب.

وتم إنشاء النظام الغذائي الأورنيش في عام 1977 من قبل الدكتور دين أورنيش، مؤسس معهد أبحاث الطب الوقائي في كاليفورنيا، يسمي أورنيش النظام الغذائي بأنه البرنامج الوحيد المثبت علميًا لمنع أمراض القلب في تجربة سريرية عشوائية بدون عقاقير أو جراحة، ومع ذلك، قال الخبراء إن النظام الغذائي مقيد ويصعب اتباعه.

وغالبًا ما يُنصح باتباع نظام داش DASH الغذائي لخفض ضغط الدم، ويحتوى على: تناول المزيد من الخضار والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم مع تقليل تناول أي طعام غني بالدهون المشبعة والحد من تناول الملح.



اللحوم المصنعة

تتضمن خطة الوجبات 3 منتجات من الحبوب الكاملة كل يوم، و4 إلى 6 حصص من الخضروات، و4 إلى 6 حصص من الفاكهة، وحصتين إلى 4 حصص من منتجات الألبان، وعدة حصص من اللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والبذور والبقوليات.

وأظهرت الدراسات أن اتباع هذا النظام الغذائي يمكن أن يقلل من ضغط الدم في غضون أسابيع.

وأضاف الموقع، لقد حصلت حمية البحر الأبيض المتوسط ​​على الميدالية الذهبية لأفضل نظام غذائي شامل في تصنيفات عام 2021، هذه الجوائز العالية ليست مفاجئة، حيث وجدت العديد من الدراسات أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكرى وارتفاع الكوليسترول والخرف وفقدان الذاكرة والاكتئاب وسرطان الثدي، كما تم ربط وجبات منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​المشمسة بعظام أقوى وقلب أكثر صحة وحياة أطول.

وقال الموقع يتميز النظام الغذائي بطهي بسيط قائم على النباتات، حيث تركز غالبية كل وجبة على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والبذور، مع القليل من المكسرات والتركيز الشديد على زيت الزيتون البكر، ونادرًا ما يتم استهلاك الدهون بخلاف زيت الزيتون.

بدلاً من ذلك، قد تشمل الوجبات البيض ومنتجات الألبان والدواجن، ولكن بكميات أصغر بكثير من النظام الغذائي الغربي التقليدي ومع ذلك، تعتبر الأسماك عنصرًا أساسيًا.

هل تريد أن تجعل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أحد أهدافك هذا العام؟

ابدأ بطهى وجبة واحدة كل أسبوع على أساس الفول والحبوب الكاملة والخضروات، واستخدام الأعشاب والتوابل لإضافة نكهة.