شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على فساد اللحمة خاصة المفرومة.. منها اللون والرائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم عيد الأضحى المبارك وكثرة وجود اللحوم وشرائها، قد تكون فى حيرة من أمرك لمعرفة هل اللحوم فاسدة أم صالحة للأكل، خاصة الأنواع المفرومة، ووفقا لتقرير موقع healthline نعرض أبرز العلامات التى توضح ذلك.

وقال الموقع يجب عليك دائمًا التخلص من اللحم المفروم الفاسد لتجنب استهلاك الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، وفيما يلى 4 طرق لمعرفة ما إذا كان اللحم المفروم قد تعرض للتلف.

1. تحقق من اللون

يجب أن يكون اللحم البقرى المفروم أحمر فاتح من الخارج وبنى من الداخل. إذا تحول سطحه إلى اللون البنى أو الرمادى تمامًا أو نما العفن، فهذا يعنى أنه تالف ويجب التخلص منه.

قد يتغير لون اللحم المفروم بسبب عوامل متعددة، بما فى ذلك درجة الحرارة والضوء ونمو الميكروبات والتعرض للأكسجين

قد يتحول لون الجزء الداخلى من اللحم المفروم النىء إلى اللون البنى المائل إلى الرمادى بسبب قلة التعرض للأكسجين، وهذا لا يشير إلى التلف، ومع ذلك يجب التخلص من اللحم المفروم إذا تحول إلى اللون البني أو الرمادي من الخارج ، حيث يشير ذلك إلى بدء في التعفن.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يفسد العفن اللحم المفروم المطبوخ، لذلك يجب عليك التخلص من بقايا الطعام إذا لاحظت أي بقع زرقاء أو رمادية أو خضراء غامضة.

2. فحص النسيج

هناك طريقة أخرى للتحقق من اللحم المفروم وهى إجراء اختبار اللمس، فيجب أن يتمتع اللحم المفروم الطازج بقوام ثابت نسبيًا يتفتت عند عصره.

ومع ذلك فإن القوام - سواء عند طهيه أو نيئًا - قد يشير إلى وجود بكتيريا التلف. عليك رميها على الفور، ولتجنب انتشار البكتيريا من سطح إلى آخر ، اغسل يديك جيدًا بعد لمس اللحوم النيئة.

3. قم بإجراء اختبار الرائحة

ربما يكون هذا الاختبار هو أسهل وأسرع طريقة لتحديد ما إذا كان اللحم قد فسد، وينطبق على كل من اللحم المفروم النيء والمطبوخ.

على الرغم من أن رائحة اللحم المفروم الطازج بالكاد تكون محسوسة، إلا أن اللحوم الفاسدة لها رائحة نفاذة، بمجرد أن يفسد، لم يعد من الآمن تناول الطعام.

إذا لم تلاحظ رائحة واضحة لكنك ما زلت ترى علامات التلف في اللون أو الملمس، فمن الآمن التخلص منها، حيث لا يمكن شم رائحة البكتيريا المسببة للأمراض.

4. تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية

تواريخ البيع وانتهاء الصلاحية هى إرشادات إضافية لتحديد ما إذا كان اللحم المفروم جيدًا أم لا، يوضح تاريخ البيع لمتاجر التجزئة المدة التي يمكن خلالها عرض المنتج للبيع، يمكن تبريد اللحم المفروم وتناوله بأمان حتى يومين بعد هذا التاريخ.

يجب ألا تأكل اللحم المفروم بعد تاريخ انتهاء صلاحيته ما لم يتم تجميده، وفي هذه الحالة يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 4 أشهر، وتأكد من قراءة ملصق المنتج بعناية عند شراء لحم البقر المفروم.