شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفتة واللحمة.. 10 نصائح عشان تخسس نفسك وتستعيد رشاقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الفتة واللحمة والإكثار فى تناول اللحوم فى العيد يعانى الكثيرون من زيادة الوزن والدهون المتراكمة فى الجسم مما يؤثر على صحتهم ويعرضهم لمشاكل مزمنة، لذلك ينصح بإنقاص الوزن قبل الوصول لمرحلة السمنة المفرطة وعدم السيطرة على الجسم.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday هناك بعض النصائح الهامة لانقاص الوزن بعد العيد وهى:

1: ينصح بعدم تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون واستبدالها بالخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم.

2: الاهتمام بالتمارين الرياضية يوميا حتى لو رياضة المشى، فالرياضة تعمل على تعزيز صحة وعضلات الجسم وتحد من الدهون المتراكمة.

3: الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والتى تحتوى على نسبة عالية من السكر واستبدالها بالسوائل الطبيعية الخالية من السكر والأعشاب.

4: تناول 5 وجبات فى اليوم بكميات قليلة بدلا من 3 وجبات بكميات كبيرة، فتقسيم الوجبات بكميات قليلة يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة.

5: الاهتمام بتناول الطعام مشويا بدلا من المقليات والزيوت.

6: تناول الأسماك بدلا من اللحوم الدهنية، حيث يحتوى السمك على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من السمنة المفرطة.

7: يمكن أن يؤدي تناول الكثير من أي طعام، حتى الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، إلى زيادة الوزن لذلك يجب تناول كميات قليلة.

8: تجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على الدقيق الأبيض مثل المعجنات والكعك والفطائر والبيتزا وغيرها من المعجنات.

9: الابتعاد عن الوجبات السريعة نظرا لاحتوائها على كميات عالية من الزيوت والدهون الغير صحية.

10: الاهتمام بتناول السلطة فى وجباتك اليومية دائما فهى غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم.